Nusret DJ Khaled'in klibinde oynadı (Saltbae)

Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, dünyaca ünlü şarkıcı DJ Khaled'in klibinde oynadı.
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DJ Khaled, Meek Mill, J Balvin, Lil Baby, Jeremih ile düet yaptığı You Stay şarkısının klibinde Nusret'e de rol verdi.
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Baştan sonra klipte yer alan Nusret dünya çapında üne kavuştuğu haraketiyle yine ekrandaydı.
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Klipte et kesen Nusret, ardından meşhur tuzlama hareketini gerçekleştirdi.
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DJ Khaled, klipte Nusret'in kestiği eti havada ağzıyla yakaladı.
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Nusret, You Stay kyibinin bu bölümlerini Instagram hesabından paylaştı.
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Rihanna'dan Justin Bieber'a birçok yıldızla çalışan Amerikalı DJ Khaled, Nusret'in Miami'de yer alan restoranını ziyaret etmişti.
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Eti altın tozuna bulayıp servis etmesiyle çok konuşulan Nusret, aynı gösteriyi DJ Khaled için de gerçekleşti. DJ Khaled, üstü tamamen altın kaplı eti keserek şov yaptı.
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Nusret ve DJ Khaled You Stay klibinde