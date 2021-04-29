Nusret Gökçe büyük açılış öncesi yeni restoranını teftişte

29.04.2021 - 11:29 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 11:32
Steakhouse ve burger konsepti ile şu anda Türkiye'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki ve Amerika'da dört tane restoranı olan Nusret Gökçe, 2019’da Yunanistan’da açtığı restoranıyla toplam 15 restoran sahibi.
ABD'de ilk restoranını Miami'de açan Nusret Gökçe, daha sonra New York ve Boston'da, en son da Dallas'ta restoran sahibi oldu. Şimdi Beverly Hills’te açacağı restoranla birlikte toplam 16 restoranın sahibi olacak.
İnternette paylaştığı “Salt bae” etiketli videolarıyla tanınan Gökçe, sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı ve daha ABD'de restoran açmadan meşhur oldu.