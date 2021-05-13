Nusret Gökçe: Nusret artık benim değil Türkiye’nin markası, sahip çıkmak lazım

Nusr-Et'in Los Angeles şubesi için yapılan açılışın, dünya yıldızlarıyla dolu büyük film prömiyerlerinden farkı yoktu. Nusr-Et fenomeni, Beverly Hills'in göbeğinde fırtınalar estirdi. Barbaros Tapan, Nusret Gökçe ile dev Hollywood yazısı önünde konuştu.

Hollywood’un kalbindeyiz. Her şefin restoran açmayı hayal ettiği bir şehir Los Angeles. Nusr-Et dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği markalar arasında ve artık o isimler sadece yemekten ziyade seni görmek için de buraya geliyor...

- Evet, herkes onları görmeye gidiyor. Onlar beni görmeye geliyor.