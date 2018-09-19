Nusret Gökçe Şeyma Subaşı'nın restoranında

Dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Şeyma Subaşı'nın Bebek'te açıtğı mekanı ziyaret ederek destek oldu. Restoranın balıklarında da tadım yapan Nusret'in o anlarını Subaşı sosyal medyadan yayınlandı.
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Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki mekanı açılışını gerçekleştirdi. Birçok ünlü ismin katıldığı geceye Nusret Gökçe de katıldı. Subaşı, mekanın açılışında yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Aynı zamanda hesabına dostlarının mekanına dair paylaştığı videoları da yükledi.
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Et restoranlarını Avrupa'da da açmaya devam eden Nusret balık ziyafeti yaptı.
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Subaşı, Türkiye'nin en çok Instagram takipçisine sahip olan isimlerden Nusret Gökçe ile bir fotoğrafını da yayınladı.
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Instagram'da sık sık paylaşımlar yapan Nusret, geçtiğimiz günlerde eti altına bulamasının ardından ikinci kata çıkarak pişirdiği ete sos dökmesiyle adından söz ettirmişti.
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Bu ziyaretin ardından "Benim ailem" notuyla İstinye şubesine gelen çocuklarla çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Nusret, önceki gün ise Maduro'nun restoranına gelmesiyle gündem olmuştu.
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Maduro, Venezuela devlet televizyonuna yaptığı açıklama ile Nusret hakkında, "Ünlü bir restorana gittik, Nusret. Buradan Nusret'e selamlarımı yolluyorum. Bizzat kendisi de orada hazır bulundu. Sohbet ettik, iyi vakit geçirdik. Çok sempatik bir adam. Neşeli ve Venezuela'yı seviyor. Bana defalarca, "Venezuela'yı takdir ediyorum" dedi. Buradan Türkiye'ye, kendisine selamlarımı yolluyorum" ifadelerini kullandı.