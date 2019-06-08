Nusret Gökçe: Şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar

Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, şirketinin değerini açıkladı. Gökçe, "Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor" dedi.
-
Restoran zincirlerinin Türkiye'den sonra Avrupa'da da genişletmeye devam eden Nusret kısa sürede büyüyen ekonomisi hakkında konuştu.
-
Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuşan Gökçe, Las Vegas’a da restoran açacağını ve hedefinde Los Angeles olduğunu dile getirdi.
-
Gökçe şu ifadeleri dile getirdi: “10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim”
-
Gökçe, Amerika’da bir yayınevinin hayatını kitap yapmak istediğini de sözlerine ekledi.
-
"Hayatını kaleme alacak bir yazar arıyorum" diyen Gökçe, bazı arkadaşlarının kendisine “Henüz 36 yaşındasın. Çok gençsin. Hiç olmazsa 40’lı yaşlarının ortalarına gel” dediğini de ifade etti.
-