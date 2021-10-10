Nusret Gökçe yeni hedefini açıkladı

Haberler 10.10.2021 - 15:33
Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda Londra'nın merkezinde yeni bir şube açan Nusret Gökçe, haberi, “Dünyanın kalbinde açıldı” mesajıyla duyurmuştu.
Dünya çapında tanınan bir şef olmayı başaran Nusret Gökçe, restoran zincirine Londra'da bir yenisini eklemesinin ardından, İngiliz basınının gündemine de girmişti.
Instagram'da 38 milyon takipçisi olan ünlü isim, paylaşımına, "Uzaya ilk restaurant'ı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düşerek yeni hedefini açıkladı.