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Nusret Gökçe'den 23 Nisan sürprizi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret Gökçe bu kez 23 Nisan'da çocuklara özel ücretsiz menü verecek.

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    Nusret Gökçe 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda 05-18 yaş arası herkese hamburger menünün bedava olacağını açıkladı.


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    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafı ile beraber bir duyuru yaptı.


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    Okul yıllarından iki nostaljik kare yayınlayan Nusret çocuklara vereceği menünün içeriğini de paylaştı.
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    Nusret şu ifadeleri kullandı: "23 Nisan ulusal egemenlik çocuk bayramına özel olarak 05-18 yaşındaki herkese 23 Nisan günü bütün dünyadaki nusret ve saltbae lerde hamburger, patates kızartmasi milkshake ve selfı. Siz bizim geleceğimizsiniz hepinizi seviyorum"
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