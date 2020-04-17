Nusret Gökçe'den 25 bin kişiye hediye

Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, corona günlerinde 25 bin kişiye çeşitli hediyeler gönderdi.

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17.04.2020 - 09:45

Nusret Gökçe, corona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına büyük bir jest yaptı.







Gökçe, tam 25 bin kişiye çeşitli hediyeler dağıtma kararı aldı.







Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollayan Gökçe o anları da Instagram'dan paylaştı.

Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalayarak hayranlarına gönderdi.







Yaşadığı mutluluğu paylaşan Gökçe, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" dedi.