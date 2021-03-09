Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?

Miami, New York ve Boston'da restoranı bulunan Nusret Gökçe ABD'deki dördüncü restoranını Dallas'ta açtı. Bir mesaj yayınlayan Gökçe, "Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?" ifadelerini kullandı.

09.03.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 12:08

Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre? - 1

ABD'de dördüncü restoranının açan Nusret Gökçe, sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

NUSRET GÖKÇE'NİN YENİ RESTORANINDAN GÖRÜNTÜLER (TIKLA İZLE)

Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre? - 2
Nusret, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Aman Allahım! Erzurum'dan Dallas kaç kere kilometre?" ifadelerini kullandı.


Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre? - 3
Gökçe'nin Scarface filminde Al Pacino'nun hayat verdiği Tony Montana karateri ve Baba filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı Vito Corleone karakteriyle birlikte yer aldığı bir tablo da restorana asıldı.


Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre? - 4
Gökçe'nin ABD'de Miami, New York ve Boston'da da restoranları bulunuyor.
Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre? - 5
Dünyaca ünlü yıldızları restoranlarında ağurlayan Gökçe'nin Instagram'da 33,7 milyon takipçisi var.

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