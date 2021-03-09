Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?

Nusret, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Aman Allahım! Erzurum'dan Dallas kaç kere kilometre?" ifadelerini kullandı.
Gökçe'nin Scarface filminde Al Pacino'nun hayat verdiği Tony Montana karateri ve Baba filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı Vito Corleone karakteriyle birlikte yer aldığı bir tablo da restorana asıldı.
Gökçe'nin ABD'de Miami, New York ve Boston'da da restoranları bulunuyor.
Dünyaca ünlü yıldızları restoranlarında ağurlayan Gökçe'nin Instagram'da 33,7 milyon takipçisi var.
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