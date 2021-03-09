Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?

ABD'de dördüncü restoranının açan Nusret Gökçe , sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Nusret, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Aman Allahım! Erzurum'dan Dallas kaç kere kilometre?" ifadelerini kullandı.

Gökçe'nin Scarface filminde Al Pacino'nun hayat verdiği Tony Montana karateri ve Baba filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı Vito Corleone karakteriyle birlikte yer aldığı bir tablo da restorana asıldı.





