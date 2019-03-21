Nusret Gökçe'den yeni sektör

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Nusret Gökçe , şimdi de turizm sektörüne adım attı. Doğuş Holding, İstanbul Maçka’daki Park Hyatt’ı Nusret Gökçe’nin şubat ayında 50 bin lira sermaye ile kurduğu Nusret Yatırım AŞ’ye devretti.

2 Rekabet Kurulu’nun açıklamasına şu ifadelere yer verildi: “Doğuş Holding AŞ’nin kontrolünde bulunan Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri AŞ aktifinde yer alan ve ‘Park Hyatt’ adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilmekte olan gayrimenkul ve sair kısım ilavelerin ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri AŞ’nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi”







3 Nusret Gökçe’nin turizm alanında yaptığı yatırımın yanı sıra önümüzdeki günlerde yeni bir hamburger zinciri de kuracağı biliniyor. Yaklaşık 1 ay önce New York Post gazetesine konuşan Nusret Gökçe, kuracağı hamburger zincirinin adının, ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla saltbae olacağını açıklamıştı.







4 Hürriyet'in haberine göre; Gökçe, bu hamburger zincirinin ilkini Los Angeles’da açacak. Zincirin ikinci halkası ise New York’ta açılacak.







5 2018’de ‘Yılın Erkek Girişimcisi Ödülü’nü kazanan Nusr-Et Steakhouse Kurucusu Nusret Göçke, ödül alırken yaptığı konuşmada şunları söylemişti, “2007’de 2 bin 100 lira maaş alırken, bugün Nusret’in cirosu 180 milyon dolar oldu. Bu ödülü ortaklarım ve ekibim adına alıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Yakında Los Angeles ve LasVegas’ı açacağız. Nusr-Et artık benim markam değil Türkiye’nin markası” demişti.





