Nusret Gökçe'nin 1.5 milyon dolarlık oyuncağı (Teknesi/yatı olan ünlü isimler)

1 Nusret Gökçe, 1.5 milyon dolar’a aldığı sürat teknesiyle Bebek’te objektiflere takıldı.





2 Nusret Gökçe ve ekibinin, Karadeniz’e kadar açılarak 12 metre uzunluğundaki yeni oyuncağını test ettiği öğrenildi. Teknenin bordasında Nusret 2010 yazması ise dikkat çekti. İşte Nusret gibi tekne sevdası olan ünlü isimler...

3 Şahan Gökbakar kısa süre önce orta çaplı teknesini satıp 5 milyon 500 bin TL’ye Absolute Navetta 52 model lüks yat satın almıştı. Ünlü komedyenin yatında, yedi yatak odası ve üç tuvalet bulunuyor.

4 35 yaşındaki Ahmet Kural kendine iki katlı, beş kamaralı bir yat satın aldı. Kural yeni oyuncağı için 850 bin lira ödedi.

5 Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin, Atlantis 58 marka, spor bir motor-yatı var. Tam bir aile teknesi denebilecek motor-yatın uzunluğu 15 metre. H2O adlı teknenin fiyatı ise 650 bin dolar civarında.







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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın teknesi, Beneteau 50 marka bir yelkenli. Tam bir sporcu teknesi, fazla mazot yakmadığı için hesaplı ve kullanışlı. Uzunluğu 15 metre olan teknenin fiyatı ise 1 milyon 200 bin lira civarında.

7 Kıvanç Tatlıtuğ; yaz-kış bulduğu her fırsatta değerlendiği dalma tutkusunun da etkisiyle yeni bir yatırım yapmıştı. Tatlıtuğ,; Birol Güven’in senaryosunu yazdığı, Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde oynadığı Mandıra Filozofu filminde Rasim Öztekin’in kullandığı fiber tekneyi 110 bin euro'ya satın aldı.

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Yıllardır kullandığı Küçük Orfoz adlı balıkçı teknesini satıp 2011’de özel yapım bir yelkenli satın alan Ata Demirer, senaryo yazmak istediği zaman yelkenlisine kapanıyor. Demirer'in teknesinin uzunluğu 12 metre, fiyatı ise 140-150 bin euro civarında.