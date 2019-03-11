Nusret Gökçe'nin Kadınlar Günü raporu

8 Mart Kadınlar Günü için özel menü hazırlayan Nusret Gökçe, özel günde 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırladığını açıkladı. Gökçe'nin bu jestinin yaklaşık 8.5 milyon TL bir maliyete geldiği öne sürüldü.
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Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe'nin 8 Mart Kadınlar Günü için özel hazırladığı kampanyanın rakamları belli oldu.
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Kadınlar Günü'nde restoranının kapılarını ücretsiz olarak açan Gökçe yaklaaşık 10 ton eti ücretsiz servis etti.
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Restoran önünde uzun kuyruklar oluşurken öğlen 12:00'de başlayan dağıtım, akşam 19:00'a kadar devam etti.
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İkram edilen bir kişilik menülerde 300 gr lokum etin yanı sıra; salata, meşrubat ve tatlı vardı.
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Bu jesti 8.5 milyon TL'ye mal olduğu öne sürülen Gökçe'ye kadınlar teşekkür ederek "Çok mutlu olduk" dedi.
Kadınlar Günü sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Gökçe, "Bütün dünyadaki nusretler de 14500 kadın misafir ettik Gönül isterdiki dünyadaki bütün kadınları misafir etmek ama bir gün oda olucak ayağınıza sağlık hoşgeldiniz siz olmasaydınız biz olmazdık. Mutlu kadınlar günü" ifadelerini kullandı.