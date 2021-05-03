Nusret ile Jason Statham buluştu

Nusret Gökçe, Beverly Hills’teki yeni restoranında yıldız oyuncu Jason Statham'ı ağırladı. İkilinin fenomenleşen 'tuzlama'yı yapmasına oyuncu Ezgi Mola, "Tuzdan kör olacak adam yapmayın lütfen" yorumunda bulundu.

03.05.2021 - 17:13

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ABD'de Beverly Hills’te yeni restoranını açan Nusret Gökçe burada yıldız oyuncu Jason Statham'a özel servis yaptı.
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İkili Nusret ile fenomenleşen 'saltbae' hareketini birlikte de yaptı.


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Nusret, Jason Statham ile birlikte tuz serptirdiği o anları sosyal medya hesabından yayınladı.


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Statham, görüntünün sonunda Nusret hakkında övgülerde bulunarak, "Şehirdeki en iyi etçi, eşi benzeri yok" ifadesini kullandı.


Nusret ile Jason Statham buluştu - 5
Statham hayranlığıyla bilinen oyuncu Ezgi Mola ise o paylaşımın altına, "Tuzdan kör olacak adam yapmayın lütfen" yorumunda bulundu.

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