Nusret taklidi Vietnamlı esnafın başını derde soktu

Haberler 19.11.2021 - 09:52
Bui Tuan Lam, paylaştığı videonun gönderi kısmına kendini 'Yeşil Soğan Bae' olarak tanımladığını yazdı.
Videonun hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Lam, emniyete çağrıldı.
Söz konusu taklidin polisin dikkatini çekmesinin nedeni ise Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’ın kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge’deki Nusret restoranına gerçekleştirdiği ziyaret olarak görüldü.
Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz kısa sürede viral hale gelmiş ve altın kaplama et yiyen bakan tepkilerin hedefinde yer almıştı.