Nusret taklidi Vietnamlı esnafın başını derde soktu

Vietnam polisi, fenomenleşen Nusret Gökçe’nin taklidini yapan Bui Tuan Lam isimli bir esnafı gözaltına aldı.

Haberler 19.11.2021 - 09:52

Nusret taklidi Vietnamlı esnafın başını derde soktu - 1

Vietnam'da noodle satıcısı Bui Tuan Lam, bir kase dana eriştesine taze soğan serperken, Gökçe'nin tuz serpme taklidini yaptığı videoyu sosyal medyada yayınladı.

Nusret taklidi Vietnamlı esnafın başını derde soktu - 2

Bui Tuan Lam, paylaştığı videonun gönderi kısmına kendini 'Yeşil Soğan Bae' olarak tanımladığını yazdı.

Nusret taklidi Vietnamlı esnafın başını derde soktu - 3

Videonun hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Lam, emniyete çağrıldı.

Nusret taklidi Vietnamlı esnafın başını derde soktu - 4

Söz konusu taklidin polisin dikkatini çekmesinin nedeni ise Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’ın kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge’deki Nusret restoranına gerçekleştirdiği ziyaret olarak görüldü.

Nusret taklidi Vietnamlı esnafın başını derde soktu - 5

Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz kısa sürede viral hale gelmiş ve altın kaplama et yiyen bakan tepkilerin hedefinde yer almıştı.

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