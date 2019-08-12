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Nusret ve Mancini Mykonos'ta buluştu

Ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ve eşine Mykonos'ta sürpriz yaptı.

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    Nusret Gökçe’den, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ve eşine Mykonos'ta sürpriz karşılama.

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    Hürriyet’in haberine göre, ünlü restoran zinciri sahibi, Roberto Mancini ve eşini Yunan adasında karşıladı.

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    Gökçe'nin, Mancini çiftine, objektiflere doğru bakmaları yönünde işaretler yapması dikkat çekti. 

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    Galatasaray'ın eski hocası Mancini ile Gökçe, ilk olarak İstanbul'da tanışmıştı.

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    Arjantinli ünlü futbolcu Sergio Aguero da Dubai'deki buluşmada yer almıştı.

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