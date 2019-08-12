Nusret ve Mancini Mykonos'ta buluştu
Ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ve eşine Mykonos'ta sürpriz yaptı.
-
1
Nusret Gökçe’den, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ve eşine Mykonos'ta sürpriz karşılama.
-
2
Hürriyet’in haberine göre, ünlü restoran zinciri sahibi, Roberto Mancini ve eşini Yunan adasında karşıladı.
-
3
Gökçe'nin, Mancini çiftine, objektiflere doğru bakmaları yönünde işaretler yapması dikkat çekti.
-
4
Galatasaray'ın eski hocası Mancini ile Gökçe, ilk olarak İstanbul'da tanışmıştı.
-
5
Arjantinli ünlü futbolcu Sergio Aguero da Dubai'deki buluşmada yer almıştı.
-
6
-
7
-
8