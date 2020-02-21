Nusret'in son konuğu Dr. Mehmet Öz oldu (Nusret'in müdavimi olan ünlüler)

DAVID BECKHAM

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Nusret'in sıkı müdavimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Nusret'e giderek ziyafet yapan Beckham ve ailesine bu kez Nusret özel servis yaptı.



42 yaşındaki Beckham, Nusret'in kendisi için yaptığı sunumun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya oğulları Romeo ve Cruz ile kızı Harper'ı da etiketleyen Beckham, "Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi" notunu düştü.

Saltbae hareketini yapan Beckham ve ailesinin et tuzladığı görüntüleri ise Nusret kendi hesabında yayınladı.