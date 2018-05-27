Nusret'ten Real Madrid'li futbolculara destek
ntv.com.tr
Daha önce Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi finalinde Ukrayna'ya desteklemeye giden Nusret Gökçe bu kez İspanya'ya giderek yeni sezonda başarılar diledi. Sahaya inen Nusret futbolcularla çekildiği yeni kareleri de sosyal medyadan yayınladı.
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1Daha önce Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'ne giderek desteklediği Real Madrid'in kupa seremonisinin ardından Sergio Ramos ile Şampiyonlar Ligi kupasını da 'tuzlayan' Nusret bu kez İspanyol devine başarılar diledi.
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Sahaya da inerek maç öncesi ısınan futbolculara sarılan Nusret maç sonrası çekildiği görüntüleri ise sosyal medya hesabından yayınladı.
Nusret'in de takip ettiği La Liga'nın açılış mücadelesinde Real Madrid Celta Vigo'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti.
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NUSRET ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NDE
Nusret Gökçe, daha önce ise Real Madrid-Liverpool finalini Kiev'deki maçı tribünden takip edenler arasındaydı.
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KARIM BENZEMA
Real Madrid maçı Benzema ve Bale (2) golleriyle 3-1 kazanırken, Nusret de Real Madridli futbolcularla birlikte kutlamalara katılmıştı.
Nusret, maçtan önce beraber fotoğrafını paylaşarak başarı dilediği Karim Benzema'yı ilk kutlayan isimler arasında ye ralmıştı.
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MARCELOReal Madrid'in 3. yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından kale filelerini hatıra olarak kesen Brezilyalı yıldız Marcelo, Nusret ile birlikte meşhur 'tuzlama' hareketini yapmıştı.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI TUZLADILAR
Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos ve Nusret, birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını da tuzlamıştı.
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"ADAMSIN DEDİ"Nusret, Instagram hesabından Ronaldo ile videosunu paylaşırken "'Adamsın' dedi, tebrikler arkadaşım her şey için sağol, yakında görüşürüz" yorumunu yaptı.
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"TEBRİKLER ARKADAŞLARIM"Nusret, final maçına attığı gollerle damgasını vuran Gareth Bale'i kutladığı anı böyle ölümsüzleştirdi.