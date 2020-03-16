Nusret'ten virüse karşı Drone'lu sipariş

Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret, siparişlerine Drone'lu corona önlemi aldı. Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ücretsiz menü dağıtan Nusret Gökçe de corona önlemi alan isimler arasına katıldı. Gökçe sosyal medyadan verilen bir siparişin Drone'lu gönderimine dair bir paylaşımda bulundu. 37 yaşındaki Gökçe, "Restoranlarda paket servisi" notuyla Drone'lu siparişin görüntülerini yayınladı. Son olarak 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm restoranlarında kadınlara ücretsiz hizmet veren Nusret Gökçe 40.700 kadına ücretsiz menü vermişti.