O Ses Hollanda'da cinsel istismar soruşturması

O Ses Hollanda yarışmasının yayını cinsel istismar iddiaları nedeniyle durduruldu. Gösteri ekibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberler 18.01.2022 - 12:26

O Ses Hollanda'da cinsel istismar soruşturması - 1

O Ses Hollanda yarışmasına cinsel taciz skandalı nedeniyle ara verildi. Programın yayıncı kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, programın yapım ekibine mensup kişilerin çok ciddi ve şok edici cinsel istismar suçu işledikleri belirtildi. 


O Ses Hollanda'da cinsel istismar soruşturması - 2

Programın grup lideri Jeroen Rietbergen de ortaya çıkan skandalın ardından istifa etti.


O Ses Hollanda'da cinsel istismar soruşturması - 3

Rietbergen, rodüksiyondaki gücünü kötüye kullandığına inanmadığını aktararak özür diledi.


O Ses Hollanda'da cinsel istismar soruşturması - 4

Ayrıca, avukatı tarafından yapılan açıklamada, programda koçluk yapan rapçi Ali B'nin de gösteriyle bağlantılı olarak cinsel açıdan aşırı davranışlar nedeniyle Hollanda Savcılığı'na şikâyet edildiği bildirildi.


O Ses Hollanda'da cinsel istismar soruşturması - 5

Şikayetle ilgili herhangi bir detay paylaşılmazken, Ali B ise Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti.

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