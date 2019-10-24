O Ses Türkiye ekibinden Hadise'ye doğum günü kutlaması

1 34. yaşını kutlayan Hadise'ye jürisi olduğu O Ses Türkiye ekibi doğum günü pastası kesti.

2 Etkinlikten kareleri sosyal medyadan yayınlayan Acun Ilıcalı, "Yıllardır bizimle berabersin, her sene gülen gözlerini görmek alışkanlığımız oldu, güzel kalbin en iyisini hak ediyor. Nice mutlu yıllar seninle olsun" ifadelerini kullandı.







3 Hadise diğer kutlamayı ise dostlarıyla Etiler'de bir mekanda yaptı. Keyifli haliyle dikkat çeken birçok mesaj ve hediye aldığını söyleyen Hadise, dilek tuttuğunda huzur ve sağlık istediğini de belirtti.







4 "Normalde doğum günü kutlamayı sevmem" diyen Hadise, "Fakat bugün benim için bir akşam organize edilmiş, çok mutlu oldum. Bütün gece çok güzel mesajlar aldım, sevenlerime çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.





