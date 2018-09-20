O Ses Türkiye jürisi buluştu: 'Sigorta prim ve günlerimiz tam yatsın'
O Ses Türkiye programı için Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz’da oluşan O Ses Türkiye jürisi Acun Ilıcalı'nın verdiği yemekte bir araya geldi. Beyazıt Öztürk, "Ben ve Seda artık emeklilik dönemindeyiz. Bizim sigorta prim ve günlerimiz doğru ve tam yatırsın Acun, başka bir şey istemiyoruz" dedi.
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1Yeni sezonda seyircisi ile buluşacak olan O Ses Türkiye programı için Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz’da oluşan jüri ekibi kuran Acun Ilıcalı önceki akşam Baltalimanı Angel Blue'da yemek verdi.
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Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; güzel bir heyecan yaşadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Çok güzel, eğlenceli bir ekip kurduk. Seyircileri güzel bir şov bekliyor. Beyazıt'la benim çok eski dostluğum var. Seda Hanım da yıllardır ekranlarda ve çok seviliyor. Bu ekibi görüpte heyecanlanmamak elde değil" dedi.
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3Acun Ilıcalı'dan para istemediğini söyleyen Beyazıt Öztürk, "Ben ve Seda artık emeklilik dönemindeyiz. Bizim sigorta prim ve günlerimiz doğru ve tam yatırsın Acun, başka bir şey istemiyoruz" demesi üzerine Seda Sayan gülme krizine girdi.
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4Yurt dışına yerleşeceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Beyazıt Öztürk, "Çıkan haberler külliyen yalan. Ev aldığım yok. 'O Ses Türkiye' yarışması var, 'Beyaz Show' devam edecek. Onun için doğru yapılmış haberler değil" diyerek açıklık getirdi.
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5Ablası Hülya ve kız kardeşi Derya Açıkgöz'le iş birliğini sonlandıran Hadise, yaşanan olaylar ile ilgili olarak, "Sıkıntı yok desem, yalan olur. Kız kardeşlerim ile iş birliğimizi bitirdim. Fakat çıkan haberlere şaşırıyorum. Çünkü kimse kimseye bir dava açmadı. Onlar benim ailem, canlarım. Biz şu an zor bir dönemden geçiyoruz ama bu günleri de aşacağımıza inanıyorum" dedi. Gözleri dolan Hadise daha sonra "Ben her Türk vatandaşı gibi vergimi ödüyorum. Vergi ödememek için mallarımı ablamın üzerine yaptığım ve sonra dava açtığım yazılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir dava varsa bulun çıkarın. Dava kesinlikle söz konusu değil, fakat iş birliğimiz bir daha açılmamak üzere kapandı" diye konuştu.
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Son dönemde aktif bir şekilde sosyal medya kullanan ve son paylaştığı fotoğraftaki estetik yorumları ile ilgili sorulara Hadise, "Biz sanatçılar tabiki ufak tefek dokunuşlar yaptırıyoruz, onun için ne görüyorsanız o başka bir şey söylemem" dedi.