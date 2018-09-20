O Ses Türkiye setinden ilk kare

Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Bu yıl jüri üyelerinde farklı isimler yer alacak. Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'den ilk paylaşım geldi. Murat Boz Instagram hesabından Beyazıt Öztürk ile olan fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa bir saat içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturmaya hazırlanan şarkıcı Seda Sayan, bir güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Hadise hakkında da konuşan Seda Sayan,“Onun yüzü, gözü, cildi, dudakları çok güzel. Geçen akşam yemekte çok yakından baktım harikaydı. Zaten kendisini çok severim. Ondan güzel olmak için uğraşıyorum. Hadise'den güzel olmam şart“ dedi.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; güzel bir heyecan yaşadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Çok güzel, eğlenceli bir ekip kurduk. Seyircileri güzel bir şov bekliyor. Beyazıt'la benim çok eski dostluğum var. Seda Hanım da yıllardır ekranlarda ve çok seviliyor. Bu ekibi görüpte heyecanlanmamak elde değil" dedi.

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Ablası Hülya ve kız kardeşi Derya Açıkgöz'le iş birliğini sonlandıran Hadise, yaşanan olaylar ile ilgili olarak, "Sıkıntı yok desem, yalan olur. Kız kardeşlerim ile iş birliğimizi bitirdim. Fakat çıkan haberlere şaşırıyorum. Çünkü kimse kimseye bir dava açmadı. Onlar benim ailem, canlarım. Biz şu an zor bir dönemden geçiyoruz ama bu günleri de aşacağımıza inanıyorum" dedi. Gözleri dolan Hadise daha sonra "Ben her Türk vatandaşı gibi vergimi ödüyorum. Vergi ödememek için mallarımı ablamın üzerine yaptığım ve sonra dava açtığım yazılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir dava varsa bulun çıkarın. Dava kesinlikle söz konusu değil, fakat iş birliğimiz bir daha açılmamak üzere kapandı" diye konuştu.





