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O ses Türkiye’de Gökhan'ın yerine sürpriz isim

O Ses Türkiye jürisinde değişim sürüyor. Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan'ın gelmesinin ardından Gökhan Özoğuz yerine ise Hayko Cepkin düşünülüyor.

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    TV8’in O Ses Türkiye programında jüri koltuğundaki isimler değişiyor.

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    Yeni sezonda Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe jüride yer almıyor.
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    Tilbe’nin yerine Seda Sayan ile anlaşılmasından sonra kulislerde Hayko Cepkin adı dolaşmaya başladı.

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    Özoğuz’un koltuğunu, yine onun gibi renkli kişiliğiyle dikkat çeken Hayko Cepkin’in devralması bekleniyor.
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    Daha önce de Acun Ilıcalı, jüri için Beyazıt Öztürk'ü kadroya katmıştı.
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    O Ses Türkiye'nin sekizinci sezonu eylül ayı içinde ekranlara gelecek.
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