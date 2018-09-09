O ses Türkiye’de Gökhan'ın yerine sürpriz isim
O Ses Türkiye jürisinde değişim sürüyor. Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan'ın gelmesinin ardından Gökhan Özoğuz yerine ise Hayko Cepkin düşünülüyor.
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TV8’in O Ses Türkiye programında jüri koltuğundaki isimler değişiyor.
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2Yeni sezonda Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe jüride yer almıyor.
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Tilbe’nin yerine Seda Sayan ile anlaşılmasından sonra kulislerde Hayko Cepkin adı dolaşmaya başladı.
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4Özoğuz’un koltuğunu, yine onun gibi renkli kişiliğiyle dikkat çeken Hayko Cepkin’in devralması bekleniyor.
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5Daha önce de Acun Ilıcalı, jüri için Beyazıt Öztürk'ü kadroya katmıştı.
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6O Ses Türkiye'nin sekizinci sezonu eylül ayı içinde ekranlara gelecek.