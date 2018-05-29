Obama çifti sunuculuk yapacak
ntv.com.tr
Netflix’le yapımcı olarak anlaşan Barack ve Michelle Obama çiftinin hem kamera arkasında hem de kamera önünde yer alacağı iddia edildi.
-
1
Barack ve Michelle Obama çiftinin yapımcılık için küresel internet televizyon ağı Netflix ile anlaşma yaptığı haberi geçen hafta gündeme oturmuştu. Obama çiftinin Netflix anlaşmasıyla ilgili yeni detaylar geldi.
-
2
Obamalar’ın ilk içeriği 2019 yılının başında ekrana gelecek.
-
3
Netlix’ten yapılan açıklamaya göre çift, senaryolu diziler, senaryosuz diziler, belgesel diziler, belgesel filmler ve programlardan oluşan çeşitli içeriklerin yapımcılığını üstlenecek.
-
4
ABD’nin eski başkanı ve eski first lady’si sadece yapımcı olarak kamera arkasında yer almayacak. İddiaya göre Obama çifti, sunucu ya da moderatör olarak kamera önüne de geçecek.
-
5
Netflix’te talk show’lar ilk kez geçen mart ayında yer almıştı. The New York Times yeni şovların yer alması beklenen Netflix’te Barack Obama ile Michelle Obama’nın kamera önünde yer alacağını iddia etti. Buna göre Barack Obama tartışma programında moderatörlük görevi üstlenirken, Michelle Obama da sağlıklı beslenme konulu bir programda sunuculuk yapacak.
-
6
Obamalar ile Netflix’in anlaşmasının ekonomik boyutu ise açıklanmadı.
-
7
Barack Obama, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Kamu hizmeti boyunca hayatın her alanından büyüleyici insanlarla tanıştık ve onların deneyimlerini daha geniş bir kitleye ilettik. Michelle ve ben, yetenekli, ilham veren ve yaratıcı seslerin hikayelerini bütün dünyayla paylaşmayı umuyoruz” ifadesini kullanmıştı.
-
8
Barack Obama, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Kamu hizmeti boyunca hayatın her alanından büyüleyici insanlarla tanıştık ve onların deneyimlerini daha geniş bir kitleye ilettik. Michelle ve ben, yetenekli, ilham veren ve yaratıcı seslerin hikayelerini bütün dünyayla paylaşmayı umuyoruz” ifadesini kullanmıştı.
-
9
Michelle Obama da "Barack ve ben, her zaman, hikaye anlatımının gücüne ve bizi dünya hakkında farklı düşündürmesine inandık" değerlendirmesinde bulunmuştu.
-
10
Netflix İçeriklerinden Sorumlu Üst Yöneticisi Ted Sarandos ise Obama çiftinin dünyanın önde gelen kamuda görev yapmış saygın isimler arasında yer aldıklarını vurgulayarak, kendilerinin toplum için fark yaratacak isimleri ortaya çıkarmakta önemli pozisyona sahip olduklarını belirtmişti.