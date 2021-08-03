Obama'nın 60. yaş gününe özel parti hazırlığı

Obama'nın 60. doğum günü partisinde yaklaşık 500 misafir ağırlanacak ve parti için 200'den fazla personelin görev yapacak. 4 Ağustos'taki partiye ABD Başkanı Biden katılmayacak.

03.08.2021 - 08:35

Obama'nın 60. yaş gününe özel parti hazırlığı - 1
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Massachusetts'teki bir adada sahip olduğu malikaneye yüzlerce misafir davet ederek 60. doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor.


Obama'nın 60. yaş gününe özel parti hazırlığı - 2
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; partiye yaklaşık 500 kişi katılacak.


Obama'nın 60. yaş gününe özel parti hazırlığı - 3
Partide ayrıca 200 personal de misafirler için görev yapacak ve öncesinde konukların Covid 19 testine sokulması zorunlu olacak.


Obama'nın 60. yaş gününe özel parti hazırlığı - 4
Obama, yaklaşık 120 dönüm araziye konuşlu 650 metrekarelik malikaneyi 2019'da yaklaşık 11 milyon 750 bin dolara (yaklaşık 100 milyon TL) satın almıştı.


Obama'nın 60. yaş gününe özel parti hazırlığı - 5
Eski başkan 2011'de Beyaz Saray'dayken 50 yaşına girdiğinde ünlü rapçi Jay-Z, müzisyen Stevie Wonder ve emektar Hollywood oyuncusu Tom Hanks'i davet etmişti.

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