Obama'nın 60. yaş gününe özel parti hazırlığı

Obama'nın 60. doğum günü partisinde yaklaşık 500 misafir ağırlanacak ve parti için 200'den fazla personelin görev yapacak. 4 Ağustos'taki partiye ABD Başkanı Biden katılmayacak.

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03.08.2021 - 08:35

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Massachusetts'teki bir adada sahip olduğu malikaneye yüzlerce misafir davet ederek 60. doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor.







Independent Türkçe'de yer alan habere göre; partiye yaklaşık 500 kişi katılacak.







Partide ayrıca 200 personal de misafirler için görev yapacak ve öncesinde konukların Covid 19 testine sokulması zorunlu olacak.







Obama, yaklaşık 120 dönüm araziye konuşlu 650 metrekarelik malikaneyi 2019'da yaklaşık 11 milyon 750 bin dolara (yaklaşık 100 milyon TL) satın almıştı.







Eski başkan 2011'de Beyaz Saray'dayken 50 yaşına girdiğinde ünlü rapçi Jay-Z, müzisyen Stevie Wonder ve emektar Hollywood oyuncusu Tom Hanks'i davet etmişti.

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