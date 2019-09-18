Obez kedi Shanti egzersiz ile 4,5 kilo verdi

"Kalbi yormamak adına adım adım gittiğimiz bir egzersiz programı var. Genelde yürüyüş bandına alıp, yürüyüş ve oyun egzersizleri yaptırıyoruz. Aynı zamanda pilates topuna çıkıyor. Onun dışında beslenme düzeni oluşturuldu. Sadece diyet bir mama ile besleniyor. Mama dışında ekstra bir şey kullanmıyor. Daha önce kendi sahipleri ne yiyorsa o da aynılarını tüketmiş. Ondan dolayı da hem metabolizma yavaşlamış hem de yediklerinin hepsi onda kiloya dönüşmüş" dedi.