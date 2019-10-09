Objektiflerden kaçmaya çalışan Nesrin Cavadzade'nin zor anları

Spor salonu çıkışında gazetecilere görüntü vermek istemeyen Nesrin Cavadzade ağaçların dallarına takıldı.
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Tam çıkacağı sırada kapıda gazetecilerin olduğu haberini alan oyuncu, yan kapıya yöneldi.
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Hürriyet'in haberine göre; ağaçların altından geçerek izini kaybettirmeye çabalayan Cavadzade, eşofmanı dallara takılınca zor anlar yaşadı.
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O kaostan kurtulunca gülmeye başlayan ünlü oyuncu, muhabirlere dönüp şöyle dedi:
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“Size bir ıslak saçla yakalanmadığım kalmıştı, o da oldu.”
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37 yaşındaki oyuncunun formda kalmak için düzenli sporun yanı sıra hücre terapisi
yöntemini tercih ettiği biliniyor.