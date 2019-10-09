NTV

Objektiflerden kaçmaya çalışan Nesrin Cavadzade'nin zor anları

Spor salonu çıkışında gazetecilere görüntü vermek istemeyen Nesrin Cavadzade ağaçların dallarına takıldı.

  • 1

    Nesrin Cavadzade, önceki gün düzenli gittiği Maçka’daki spor salonundaydı.
  • 2

    Tam çıkacağı sırada kapıda gazetecilerin olduğu haberini alan oyuncu, yan kapıya yöneldi.
  • 3

    Hürriyet'in haberine göre; ağaçların altından geçerek izini kaybettirmeye çabalayan Cavadzade, eşofmanı dallara takılınca zor anlar yaşadı.
  • 4

    O kaostan kurtulunca gülmeye başlayan ünlü oyuncu, muhabirlere dönüp şöyle dedi:
  • 5

    “Size bir ıslak saçla yakalanmadığım kalmıştı, o da oldu.”
  • 6

    37 yaşındaki oyuncunun formda kalmak için düzenli sporun yanı sıra hücre terapisi yöntemini tercih ettiği biliniyor.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin