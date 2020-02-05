Ocak ayında magazin dünyasının en popüler isimleri

CEM YILMAZ YENİ BİR AŞKA YELKEN Mİ AÇTI?

Geçtiğimiz ay yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, seri filmin ikincisi olan Karakomik Filmler 2 filminin galası düzenlenen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’ya olan hayranlık dolu sözleri ile de ilgi çekmişti. Haklarında çıkan aşk dedikodularını her defasında yalanlayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz geçtiğimiz ay ilk kez birlikte görüntülendi. Defne Samyeli ile olan şok ayrılığının sebebi olarak da gösterilen Sarıkaya ile ilgili düşünceleri cevapsız bırakan ünlü komedyen, yeni bir aşka yelken mi açıyor sorularını akıllara getirdi. Medyada 4 bin 691 haberde yer alan Cem Yılmaz, Ocak ayının en çok konuşulan ünlü isimlerinden oldu.