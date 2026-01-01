Ocak ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'ın yeni filmi "D.I.S.C.O" bir ajan hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu ve 1 Ocak'ta vizyona giren filmde; Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız, Saygın Soysal gibi isimler rol alıyor.