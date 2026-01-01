Ocak ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler
01.01.2026 13:28
NTV - Haber Merkezi
Ocak ayında çok sayıda film, sinemaseverlerle buluşacak. Gerilimden komediye, biyografiden bilimkurguya iddialı filmler izleyici karşısına çıkacak.
2026 yılının ilk ayında birbirinden iddialı yerli ve yabancı filmler sinema salonlarında izleyici karşısına çıkacak. İşte bu ay mutlaka izlemeniz gereken yapımlar...
D.I.S.C.O
Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'ın yeni filmi "D.I.S.C.O" bir ajan hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu ve 1 Ocak'ta vizyona giren filmde; Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız, Saygın Soysal gibi isimler rol alıyor.
MARTY SUPREME
Profesyonel masa tenisi oyuncusu Marty Reisman'ın hayatını konu alan, Josh Safdie imzalı "Marty Supreme" filminde Timothee Chalamet başrol oynuyor. Kadrosunda Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion gibi isimlerin yer aldığı film, 1 Ocak'ta vizyona girdi.
HİZMETÇİ
Freida McFadden imzalı aynı adlı romandan uyarlanan "The Housemaid"de (Hizmetçi) başrolleri Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried paylaşıyor.
Varlıklı bir ailenin yanında çalışan genç bir hizmetçinin kusursuz görünen hayatlar ardındaki sırları keşfetmesini konu eden film, 9 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.
KETENPERE: DALAVERE
2017 yapımı "Ketenpere"nin devam filmi "Ketenpere Dalavere" 9 Ocak'ta vizyona girecek. Senaryosunu Şafak Sezer'in kaleme aldığı ve başrolde oynadığı film, zengin bilim insanı Feza’nın altınlarını almayı kafaya koyan Kalender’in komik maceralarını konu edecek.
28 YIL SONRA: KEMİK TAPINAĞI
28 Yıl Sonra serisinin ikinci filmi olan "28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı"nın kadrosunda Ralph Fiennes, Alfie Williams ve Jack O'Connell yer alıyor. Alex Garland'ın senaryosunu kaleme aldığı film, 16 Ocak 2026'da gösterime girecek.
MERHAMET YOK
Başrolünde Chris Pratt’in rol aldığı "Mercy", yakın gelecekte geçen distopik bir hikayeyi konu alıyor. Timur Bekmambetov'un yönetmenliğini üstlendiği, Rebecca Ferguson da rol alıyor. Film, 23 Ocak 2026 tarihinde vizyona girecek.
GREENLAND 2: MIGRATION
Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı "Greenland: Son Sığınak" filminin devam projesi olan "Greenland 2"de Morena Baccarin ve Gerard Butler başrolleri paylaşacak. Garrity ailesinin tehlikelerle dolu bir göç yolculuğuna çıkacağı film, 23 Ocak 2026'ta izleyici karşısına çıkacak.