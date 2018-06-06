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Ocean’s 8 galasında Rihanna damgası

ntv.com.tr

Rihanna ile Cate Blanchett, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter ve Awkwafina’nn başrollerinde yer aldığı Ocean’s 8 filminin galası dün yapıldı. Galada en dikkat çeken isim elbise seçimiyle Rihanna oldu.

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    Ocean’s 8 filminin dünya prömiyeri dün New York’ta yapıldı.

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    Gary Ross’un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter ve Awkwafina yer alıyor.

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    Filmin kadın yıldızları galada şıklıklarıyla göz doldurdu.

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    Galada Rihanna, kıyafet seçimiyle odak noktası oldu.

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    30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, oyunculuk yeteneğini sergilediği filmin galasına Givency imzalı elbisesiyle katıldı.

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    Rihanna’nın Bvlgari mücevherleri de dikkat çekiciydi.

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    Sarah Paulson, Prada tasarımı neon yeşili elbisesiyle rol arkadaşları arasından sıyrıldı.

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    Helena Bonham Carter, siyah renkli Vivienne Westwood elbisesiyle sade bir şıklık yakalamıştı.

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    Awkwafina, Reem Acra elbisesiyle melek görünümündeydi.

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    Ünlü oyuncu Cate Blanchett de Gucci tulum giymeyi tercih etmişti.

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    Galaya, filmin oyuncularının yanı sıra ünlü modeller de katıldı.

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    Adriana Lima, dekolteli elbise seçimiyle beğenildi.

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    Gigi Hadid, galadaki siyah şıklığıyla göz doldurdu.

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    Lily Aldrige de galanın şık modellerindendi.

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    Ocean's üçlemesinden Ocean's 11 adlı filmin kadın oyunculardan oluşan tekrar çekimi olan Ocean’s 8 bir grup kadın suçlunun MET Ball galasını soyma planlarını anlatıyor.

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    70 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film ABD’de 18 Haziran’da, ülkemizde ise 15 Haziran’da gösterime giriyor.

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