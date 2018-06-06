Ocean’s 8 galasında Rihanna damgası
ntv.com.tr
Rihanna ile Cate Blanchett, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter ve Awkwafina’nn başrollerinde yer aldığı Ocean’s 8 filminin galası dün yapıldı. Galada en dikkat çeken isim elbise seçimiyle Rihanna oldu.
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Ocean’s 8 filminin dünya prömiyeri dün New York’ta yapıldı.
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Gary Ross’un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter ve Awkwafina yer alıyor.
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Filmin kadın yıldızları galada şıklıklarıyla göz doldurdu.
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Galada Rihanna, kıyafet seçimiyle odak noktası oldu.
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30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, oyunculuk yeteneğini sergilediği filmin galasına Givency imzalı elbisesiyle katıldı.
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Rihanna’nın Bvlgari mücevherleri de dikkat çekiciydi.
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Sarah Paulson, Prada tasarımı neon yeşili elbisesiyle rol arkadaşları arasından sıyrıldı.
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Helena Bonham Carter, siyah renkli Vivienne Westwood elbisesiyle sade bir şıklık yakalamıştı.
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Awkwafina, Reem Acra elbisesiyle melek görünümündeydi.
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Ünlü oyuncu Cate Blanchett de Gucci tulum giymeyi tercih etmişti.
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Galaya, filmin oyuncularının yanı sıra ünlü modeller de katıldı.
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Adriana Lima, dekolteli elbise seçimiyle beğenildi.
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Gigi Hadid, galadaki siyah şıklığıyla göz doldurdu.
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Lily Aldrige de galanın şık modellerindendi.
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Ocean's üçlemesinden Ocean's 11 adlı filmin kadın oyunculardan oluşan tekrar çekimi olan Ocean’s 8 bir grup kadın suçlunun MET Ball galasını soyma planlarını anlatıyor.
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70 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film ABD’de 18 Haziran’da, ülkemizde ise 15 Haziran’da gösterime giriyor.