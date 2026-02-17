Ödüllerle dolu bir kariyer. Robert Duvall'in hafızalara kazınan rolleri
17.02.2026 09:33
NTV - Haber Merkezi
Hollywood'un yıldız isimlerinden Robert Duvall, hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan usta ismin unutulmayan rolleri merak edildi.
Amerikan sinemasının usta isimlerinden Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti. Luciana Duvall, eşinin 15 Şubat'ta Virginia’daki evinde huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.
60 yılı aşkın kariyeri boyunca Oscar başta olmak üzere birçok ödül alan Robert Duvall'in vefatının ardından hafızalara kazınan rolleri akıllara geldi.
BABA/THE GODFATHER
Francis Ford Coppola imzalı Baba serisinin ilk iki filminde rol alan Duvall, Michael'ın evlatlık kardeşi ve aile danışmanı olan Tom Hagen'ı canlandırdı.
Robert Duvall, ilk filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.
SEVENCELİK/TENDER MERCIES
Bruce Beresford tarafından yönetilen, Horton Foote'un senaryosunu yazdığı film, alkolik eski Country şarkıcısı Mac Sledge'in hayatına odaklanıyor.
Kadrosunda Tess Harper, Betty Buckley, Wilford Brimley, Ellen Barkin ve Allan Hubbard gibi isimlerin de yer aldığı filmde; Mac karakterine Robert Duvall hayat verdi. Duvall, bu rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kucakladı.
KIYAMET ŞİMDİ/APOCALYPSE NOW
Yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın üstlendiği, senaryosunu John Milius ve Francis Ford Coppola'nın yazdığı Vietnam Savaşı sırasında geçen filmde, Albay Kilgore karakterine Robert Duvall hayat verdi.
Filmdeki "Sabahları napalm kokusuna bayılırım" repliğiyle hafızalara kazınan usta isim, bu rolüyle de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına aday oldu.
STALIN
Ivan Passer yönetmenliğindeki, 1992 yapımı televizyon filminde Sovyet lideri Joseph Stalin'i Robert Duvall canladırdı. Rolüne hazırlanırken Stalin'in yazlığında dört gün geçiren Duvall, filmdeki performansıyla adından söz ettirdi. Robert Duvall bu rolüyle Altın Küre kazandı.
HAVARİ/ THE APOSTLE
Robert Duvall kendisinin yazıp yönettiği filmde, karısı başka biriyle kaçınca hayatı kontrolden çıkan, tutkulu bir Teksaslı papaz olan Sonny Dewey'i canlandırdı. Bu rol usta isme En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı da kazandırdı.
YARGIÇ/ THE JUDGE
David Dobkin tarafından yönetilen filmde, başrolü Robert Downey Jr. ile paylaşan Duvall, Yargıç Joseph Palmer rolüne hayat verdi.
Filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar, Altın Küre gibi birçok ödüle aday gösterildi. Usta oyuncu, Oscar tarihinin bu kategoride aday gösterilen en yaşlı erkek oyuncusu ünvanıyla da tarihe geçti.