Ödüllerle dolu bir kariyer. Robert Duvall'in hafızalara kazınan rolleri

David Dobkin tarafından yönetilen filmde, başrolü Robert Downey Jr. ile paylaşan Duvall, Yargıç Joseph Palmer rolüne hayat verdi.

Filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar, Altın Küre gibi birçok ödüle aday gösterildi. Usta oyuncu, Oscar tarihinin bu kategoride aday gösterilen en yaşlı erkek oyuncusu ünvanıyla da tarihe geçti.