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Ofis arkadaşlarını kıskanan Yaşar, neler yapacak? (Jet Sosyete 5. bölüm özeti)

Star TV'nin komedi dizisi Jet Sosyete'nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ozan’ın ofise geri dönmesi ile Yaşar kendisini iyice dışlanmış hissediyor. Bu durum karşısında Yaşar'ın neler yapacağı yeni bölümde ortaya çıkacak. İşte yeni bölüm özeti ve fotoğrafları...

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