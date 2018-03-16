Ofis arkadaşlarını kıskanan Yaşar, neler yapacak? (Jet Sosyete 5. bölüm özeti)
Star TV'nin komedi dizisi Jet Sosyete'nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ozan’ın ofise geri dönmesi ile Yaşar kendisini iyice dışlanmış hissediyor. Bu durum karşısında Yaşar'ın neler yapacağı yeni bölümde ortaya çıkacak. İşte yeni bölüm özeti ve fotoğrafları...
-
1
Ozan’ın ofise geri dönmesi ile Yaşar kendisini iyice dışlanmış hisseder. Ozan, Pelin ve Tony’nin yakın arkadaşlıklarını kıskanan Yaşar, kendisini de bu ekibe dahil etmenin yollarını arar.
-
2Talip en sonunda Yıldız’a açılmaya karar verir ancak buluşmaları her iki taraf için de bekledikleri gibi gitmez.
-
3Evdeki yoğun boya kokusundan içeri giremeyen Yaşar ve ailesini, Gizem film izlemeye davet eder. Ancak Gizem ile film izlemek sanıldığı kadar kolay değildir.
5. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
-
4
İlayda, Melike’nin ağzından Ozan ile ilgili laf almak için onunla yakınlaşmaya çalışır. Öte yandan Alara ve Gündüz’ün ilişkisi için endişelenen İlayda, Tony ile beraber yeni bir plan hazırlar.
İşte 5. bölümden kareler...
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12