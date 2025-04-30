Öfkelenmek kalp krizi geçirmenize neden olur mu? Meğer gizli bir tehditmiş
Sık, yoğun öfke, kalbi zorlayan fizyolojik reaksiyonları tetikleyebilir. Kalp her atışında, her duygu dalgasını, öfkenin kontrolü ele geçirmeye çalıştığı her anı dinler. Ve ara sıra yaşanan hayal kırıklıkları hayatın bir parçası olsa da, sık ve kontrol edilemeyen öfke gerçekten gizli bir tehdit haline gelebilir.
Günlük yaşamda sıkça duyduğumuz "Sakin ol, yoksa kalp krizi geçireceksin" uyarısı, kulağa abartılı ya da dramatik bir ifade gibi gelebilir. Ancak bilimsel araştırmalar, bu sözün arkasında ciddiye alınması gereken bir gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, sık ve yoğun öfke patlamaları sadece duygusal tepkiler değil; aynı zamanda kalp sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor.