Öfkelenmek kalp krizi geçirmenize neden olur mu? Meğer gizli bir tehditmiş

Günlük yaşamda sıkça duyduğumuz "Sakin ol, yoksa kalp krizi geçireceksin" uyarısı, kulağa abartılı ya da dramatik bir ifade gibi gelebilir. Ancak bilimsel araştırmalar, bu sözün arkasında ciddiye alınması gereken bir gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, sık ve yoğun öfke patlamaları sadece duygusal tepkiler değil; aynı zamanda kalp sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor.