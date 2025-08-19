Öfkenin hayatınızı mahvetmesinin 5 nedeni

Normal bir stres tepkisi gibi görünse de öfke, fark ettiğimizden daha büyük bir etki bırakabilir. Yavaş yavaş ruh sağlığımızı etkiler, ilişkilerimizi zorlar ve zamanımızı ve enerjimizi nasıl kullandığımızı etkiler.



ÖFKE DÜŞÜNCELERİNİZİ ETKİLER



Öfkenin elimizden aldığı ilk şey netliktir. Üzgün olduğumuzda, olayları net bir şekilde görmek veya doğru düşünmek daha zordur. Öfke, yargılarımızı etkiler ve bizi genellikle iyice düşünmeden hızlı tepki vermeye iter. İstemediğimiz bir şey söyleyebilir veya sonradan pişman olacağımız bir seçim yapabiliriz. Etkisi her zaman anında olmasa da, genellikle daha sonra suçluluk, gerginlik veya kaçırılmış fırsatlar olarak ortaya çıkar.



