Öfkenin hayatınızı mahvetmesinin 5 nedeni

Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, teslim tarihlerinin asla durmadığı ve kişisel alanın sıklıkla göz ardı edildiği bir ortamda, öfke günlük hayatın bir parçası haline geldi. Öfke her zaman bağırmak veya büyük kavgalar şeklinde ortaya çıkmaz; birine çıkışmak, trafikte sinirlenmek veya bir gecikme yüzünden üzülmek gibi küçük şeyler de olabilir.

Öfkenin hayatınızı mahvetmesinin 5 nedeni - 1

Normal bir stres tepkisi gibi görünse de öfke, fark ettiğimizden daha büyük bir etki bırakabilir. Yavaş yavaş ruh sağlığımızı etkiler, ilişkilerimizi zorlar ve zamanımızı ve enerjimizi nasıl kullandığımızı etkiler.

ÖFKE DÜŞÜNCELERİNİZİ ETKİLER

Öfkenin elimizden aldığı ilk şey netliktir. Üzgün olduğumuzda, olayları net bir şekilde görmek veya doğru düşünmek daha zordur. Öfke, yargılarımızı etkiler ve bizi genellikle iyice düşünmeden hızlı tepki vermeye iter. İstemediğimiz bir şey söyleyebilir veya sonradan pişman olacağımız bir seçim yapabiliriz. Etkisi her zaman anında olmasa da, genellikle daha sonra suçluluk, gerginlik veya kaçırılmış fırsatlar olarak ortaya çıkar.

Öfkenin hayatınızı mahvetmesinin 5 nedeni - 2

DUYGUSAL PROBLEM

Öfke her zaman durumla birlikte bitmez. Genellikle zihninizde kalır. Uyumanızı, işte odaklanmanızı veya başkalarıyla sakince konuşmanızı zorlaştırabilir. Bazen, huzurunuzu ne kadar etkilediğinin farkında olmadan, kavgayı düşünmeye veya bir sonraki kavga için endişelenmeye devam edersiniz.


Öfkenin hayatınızı mahvetmesinin 5 nedeni - 3

İLİŞKİLERİNİZİ ZORLAYABİLİR

İster evde ister işte olsun, sık sık öfkelenmek ilişkilerinize yavaş yavaş zarar verebilir. İnsanlar kavgadan kaçınmak için sizden uzak durmaya başlayabilir. Güven oluşturmak zorlaşır ve aranızdaki bağ zayıflar. Zamanla öfke, ailelerde, arkadaşlıklarda ve iş ilişkilerinde derin çatlaklara yol açabilir.


Öfkenin hayatınızı mahvetmesinin 5 nedeni - 4

PROFESYONEL GÖRÜNMEMENİZE NEDEN OLUR

İş yerinde, tepki vermek yerine tepki vermek en iyisidir. Öfkenizi sık sık ifade etmek, profesyonel görünmemenize neden olabilir. Uzun vadede iş ve iş arkadaşlarınızı kaybedebilirsiniz.


Öfkenin hayatınızı mahvetmesinin 5 nedeni - 5

ZİHNİNİZİ MEŞGUL EDER

Öfke, zihninizi meşgul edebilir. Olanları veya keşke söyleseydim dediğiniz şeyleri düşünmeye devam edersiniz. Sanki her şeyi düzeltiyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz, ama genellikle sizi yorar. Devam etmek yerine, kendinizi daha iyi hissetmek veya şu ana odaklanmak için kullanabileceğiniz zamanı boşa harcarsınız.

Öfkenin hayatınızı mahvetmesinin 5 nedeni - 6

TEPKİDEN YANITA GEÇİŞ

Önemli olan öfkeden kaçınmak değil, onu farklı şekilde ele almaktır. Hızlı tepki vermek yerine, bir an durup düşünün.

Öfkenin hayatınızı mahvetmesinin 5 nedeni - 7

Sizi gerçekten neyin öfkelendirdiğini düşünün; belki de gerçekten incinmiş veya korkmuş hissediyordunuz. Bunu anladığınızda, sakin kalmak daha kolay olur. Açık ve nazik bir şekilde konuşmak, sinirlenmekten genellikle daha etkilidir.

