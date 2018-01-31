Oğlu Arzum Onan'ın boyunu geçti (Ünlülerin merak edilen çocukları)
ntv.com.tr
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çoçukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...
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Arzum Onan-Can Aslantuğ
Game of Thrones’un final bölümü düzenlenen özel gösterimde ABD ile aynı anda önceki akşam yüzlerce kişiyle birlikte izlendi. Burcu Biricik, Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ gibi ünlü isimlerde gecede yerini aldı. Ünlü isimler, "Dizinin büyük hayranıyız. Saate aldırış etmeden izlemek için geldik. Takip ettiğimiz bu dizi gerçekten çok başarılıydı" şeklinde konuştu.
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2Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya
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4Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.
36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.
2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.
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6Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint
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7Ve kızları North West
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10Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric
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11Adele ve oğlu Angelo Adkins
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12Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom
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13Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları
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14Violet Anne Affleck
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15Seraphina Rose Elizabeth Affleck
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16Samuel Garner Affleck
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18Alessandra Ambrosio eşi Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur
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22Madonna ve çocukları
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24Rocco Ritchie
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25Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise
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27Arnold Schwarzenegger'in çocukları
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28Patrick Schwarzenegger
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29Katherine Schwarzenegger
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30Joseph Baena
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31Christina Schwarzenegger
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32Christopher Schwarzenegger
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33David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.
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34Brooklyn Beckham
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38Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
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39Shiloh Nouvel
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40Vivienne Marcheline
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41Knox Leon
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42Pax Thien
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43Zahara
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44Maddox
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45Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose
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46Tom Hanks ve çocukları
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47Chet Hanks
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48Truman Theodore Hanks
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49Colin Hanks
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50Elizabeth Hanks
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52Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
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56Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı
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58Buse Terim ve kızı Nil
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59Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal
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60Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra
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62Sibel Can ve kızı Melis
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63Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan
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64Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney
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65Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder
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66Çiftin kızı Lisa
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67Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif
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Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer
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70Özgü Namal ve oğlu Nefes
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72Demet Akalın-Onur Kurt
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73Kızları Hira
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75Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.
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76Tamer Karadağlı-Arzu Balkan
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77Kızı Zeyno Karadağlı
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78Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
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79Işın Karaca'nın kızı Mia
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80Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay
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81Kutsi ve kızı Ceylin
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82Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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85Oğulları Tarık Emir Tekin
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86Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka
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87Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin
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88Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana
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89Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer
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91Ebru Gündeş kızı Alara
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92Emre Kınay-Emine Ün
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93Kızı Duru Kınay
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95Kızı Zeynep Alkan
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97Çiftin oğlu Okan Ali
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99Kızları Ceren Olcay
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101Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan