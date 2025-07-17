Öğün atladığınızda ne olur? Beklenmedik sağlık riski
Zamandan tasarruf etmek ya da kalori azaltmak amacıyla öğün atlamak, kısa vadede masum gibi görünse de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın metabolizma, hormon dengesi, sindirim ve ruh hali üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.
Modern yaşamın temposu içinde öğün atlamak giderek yaygınlaşıyor. Kimi zaman iş yoğunluğu, kimi zaman kilo verme hedefiyle yapılan bu tercih, uzmanlara göre vücutta beklenmedik olumsuzluklara neden olabiliyor.