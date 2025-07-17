Öğün atladığınızda ne olur? Beklenmedik sağlık riski

BESİN EKSİKLİĞİ

Sadece kaloriden değil, aynı zamanda temel vitamin ve minerallerden de mahrum kalmak, uzun vadede beslenme yetersizliklerine yol açıyor. Uzmanlar, demir, magnezyum, kalsiyum gibi mikro besinlerin eksikliği nedeniyle ciltte matlık, saçlarda dökülme ve kronik yorgunluk gibi semptomların görülebileceğini söylüyor.



Uzmanlar, "öğün atlamak bir disiplin değil, düzensizliktir" diyerek düzenli, dengeli ve gerçek besinlerle yapılan öğünlerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından önemine dikkat çekiyor. Kilo yönetimi, hormon dengesi, sağlıklı cilt ve genel iyilik hali için anahtarın; zamanında, dengeli ve yeterli öğünlerde yattığı vurgulanıyor.