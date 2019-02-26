Oğuzhan Koç: Kırmızı halı şıklığı (Instagram'da ünlüler 25-26 Şubat 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
1
Oğuzhan Koç
"Kırmızı halı şıklığı"
2
Hadise
3
Victoria Beckham
4
Dilan Çiçek Deniz
5
Çağlar Ertuğrul
6
Deniz Baysal
7
Nesrin Cavadzade
"Oscar yine başkasına gitti"
8
Demet Özdemir
"Karlar düşer"
9
Cüneyt Arkın
"Sahne öncesi son okuma"
10
Serra Tokdemir
"Hazırız"
11
Cem Davran
"Kafa üşümesin"
12
Deniz Çakır
"Kimse kimseyi ağırlamıyor..hakkıyla.. “sevmek” duygusunu kaybetmiş, sesi mat, teni mat,kendi ruhuna yabancı,mutsuzluğunu bulaştırmayı marifet bilen insanlarla nefes almak ne yorucu.. Oysa insanın insanı güzel ağırlaması ne güzel şey.. sesiyle,teniyle,gözüyle güzel ağırlaması insanın insanı... inceliklerini yitirmeyenleriniz çok olsun.. ve bulaştırsınlar inceliklerini... elleriyle,gözleriyle,sözleriyle.... inadına umutla..."