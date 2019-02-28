Oğuzhan Özyakup ile Manon Jazmin birlikteliği

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, İbiza’da tanıştığı Hollandalı DJ Manon Jazmin’le yeni birlikteliğe yelken açtı.
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Futbol kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Oğuzhan Özyakup, gönlünü geçen yaz İbiza’da tanıştığı Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı.
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Geçtiğimiz yıl oyuncu Demet Özdemir'den ayrılan 26 yaşındaki futbolcu, her fırsatta soluğu Manon Jazmin'in yanında alıyor.
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İddiaya göre ikiliyi, Hollanda takımı Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud tanıştırdı.
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Kendisi de Hollanda doğumlu olan Özyakup ile Manon sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip ediyor.
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Özyakup ile eski sevgilisi olan oyuncu Özdemir 2017 yılında çıktıkları tatilde objektiflere yansımıştı.