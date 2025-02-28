Oje orucu bozar mı? Diyanet'e göre oje orucu bozar mı?
Oje sürmek orucu bozmaz. Oje, mideye giren bir madde olmadığı için oruçlu kişiye zarar vermez. Vücuttan içeriye besin veya sıvı girişine yol açmayan işlemler orucu geçersiz kılmaz. Bu konuda Diyanet kaynaklarında makyaj veya tırnak bakımı gibi dış uygulamaların orucu bozmadığı belirtilir.
OJE SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?Burada esas olan, yemek veya içmek gibi fiillerin gerçekleşmemesidir. Oje tırnakta yüzeysel bir katman oluşturur ve herhangi bir besin değeri taşımaz. Bu nedenle, oruç sırasında tırnaklara oje uygulamak, orucun sıhhatini etkilemez. Yalnızca abdest alırken ojenin su geçirmeyen tabaka oluşturduğu hatırlanmalıdır. Bu da oruçla değil, namaz için gerekli olan suyun deriye ulaşmasıyla ilgilidir.
ORUÇLUYKEN OJE SÜRÜLÜR MÜ?
Oruçlu birinin gündüz vakti oje sürmesinde sakınca yoktur. Oje sürmek, orucu bozan fiiller arasında sayılmaz. İslam dininde orucu bozan temel unsurlar, yeme, içme ve cinsel ilişkidir. Bunların dışında kalan, bedene dışarıdan uygulanan işlemler orucu ihlal etmez. Oje de cilt veya tırnak üzerinden vücuda besin alımı yapmadığı için oruç bakımından tehlike oluşturmaz. Sürülmesi sırasında ağza veya boğaza herhangi bir madde girmemesi yeterlidir. Bilinen makyaj malzemeleri gibi ojeler de oruçlu kişi için bir engel kabul edilmez. Sadece namaz için abdest alırken ojenin temizlenmesi gerekir.
KALICI OJE ORUCU BOZAR MI?
Kalıcı oje, normal oje gibi orucu bozmaz. Tırnak üstünde uzun süre kalan jel formdaki kalıcı ojeler, yeme ve içme gibi bir eylem içermediği için oruca zarar vermez. Orucun bozulması için mideden bir besin veya sıvı geçmesi gerekir. Kalıcı ojede böyle bir durum söz konusu değildir. Vücudun içine bir şey alınmadığı için oruç zarar görmez. Kalıcı oje uygulaması, tırnak yüzeyinde sürülmüş bir tabaka olarak kalır ve mideye ulaşan bir unsur içermez. Bu yüzden gün içinde kalıcı oje varlığı, orucun geçerliliğini etkilemez. Yalnızca abdest alırken su geçişini engellememesi gerektiği hatırlanmalıdır.
PARLATICI OJE ORUCU BOZAR MI?
Parlatıcı oje veya tırnak cilası da orucu bozmaz. Renkli veya renksiz olsun, tüm ojeler benzer şekilde yüzeyde kalır ve içeriye maddesel bir giriş sağlamaz. Dinî kaynaklarda, yemek ve içmek dışında uygulanan bu tür kozmetik işlemlerin orucu bozmadığı açıklanır. Parlatıcı oje de tırnak üzerinde kalan bir tabakadır ve midenin içine girmez. Dolayısıyla oruç bakımından sakınca oluşturmaz. Önemli olan, oruçlu kişinin ağzına veya boğazına herhangi bir madde alarak yutma eyleminde bulunmamasıdır. Namaz için abdest alırken de suyun tırnak yüzeyine temasını engellediği için parlatıcıyı çıkarmak gerektiği hatırlanmalıdır.