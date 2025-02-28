Oje orucu bozar mı? Diyanet'e göre oje orucu bozar mı?

ACI OJE ORUCU BOZAR MI?

Acı oje, tırnak yeme alışkanlığını önlemek için geliştirilen bir üründür ve tek başına orucu bozmaz. Ancak acı ojenin amacı, kötü bir tat vererek tırnak yemeyi engellemektir. Oruçlu durumda bu maddenin tadını bilinçli veya farkında olmadan yutmak söz konusu olursa oruç bozulabilir. Çünkü oje tırnakta kaldığı sürece zararsızdır, fakat yutulursa oruçlu kişi vücuda yabancı bir madde almış olur. Bu durum yeme içme kapsamına girer ve orucun geçerliliğini etkileyebilir. Bu nedenle acı oje kullanılırken tırnakları ısırmaktan veya herhangi bir şekilde oje tadını mideye götürmekten kaçınılması önerilir.



OJEYİ ÇIKARMAK ORUCU BOZAR MI?

DİYANET'E GÖRE OJE ORUCU BOZAR MI?

ORUÇLUYKEN OJE SÜRMEK GÜNAH MI?

Ojedeki boyayı aseton veya benzeri çıkarıcı ile temizlemek orucu bozmaz. Vücuda giren bir madde olmadığı için bu eylem oruç hükmünü değiştirmez. Yalnızca tırnak yüzeyinde bulunan kozmetiğin temizlenmesi söz konusudur. Bu işlemde keskin kokular ortaya çıkabilir, ancak koku almak da orucu bozmaz. Aseton veya diğer oje çıkarıcıların kendisi içe alınmadığı sürece, oruç açısından sakıncalı bir durum doğmaz. Dinî fetvalarda, parfüm veya kolonya kokusunun da orucu bozmadığı ifade edilir. Oje çıkarmak da benzer bir şekilde orucun sıhhatine etki etmez ve oruçlu kişinin endişe etmesine gerek yoktur.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre oje sürmek orucu bozmaz. Resmî kaynaklarda, orucun temel bozucu unsurları yemek, içmek ve cinsel ilişkidir. Oje ise bunların dışında kalan kozmetik bir işlemdir. Tırnak üstünde kaldığı sürece mideye herhangi bir madde girişine sebep olmaz. Diyanet, makyaj veya oje gibi haricî uygulamaların oruç bütünlüğünü etkilemediğini belirtir. Bu nedenle, oruçlu zamanda tırnak bakımı veya makyaj yapmak, dinsel hükümlere göre sakınca taşımaz. Oje, özellikle abdest alırken dikkat edilmesi gereken bir konudur. Su geçirmeyen tabaka oluştuğu için namaz öncesinde çıkarılması gerekir, ancak bu durum orucu etkilemez.Oje sürmek başlı başına haram veya yasak olarak değerlendirilmez; bu yüzden oruçluyken oje sürmek günah kabul edilmez. Günah sayılan fiiller, Kur’an ve hadislerde açıkça belirtilmiş olup, yeme-içme ihlali veya cinsel ilişki gibi orucu doğrudan geçersiz kılan durumlardır. Oje sürmek bu kapsamda değildir. Oruç süresince tırnaklara oje uygulamak, ibadeti zedelemez. Aynı şekilde günah olup olmadığı konusunda da herhangi bir olumsuz hüküm yer almaz. Ancak, namaz vakti geldiğinde abdest için ojenin temizlenmesi gerektiği hatırlanmalıdır. Bu da oruçtan farklı bir konu olduğundan, oje sürmek günah olarak kabul edilmez.