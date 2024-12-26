Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini

Nezle, grip, farenjit, astım ve geniz akıntısı gibi pek çok etken, kuru öksürüğe neden olabilir. Kuru öksürüğün hafiflemesi için bal, tarçın ve zencefil gibi doğal alternatiflerden faydalanabilirsiniz. İşte boğazı yumuşatıp öksürüğü azaltan 9 doğal tarif:

Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini - 1

ZERDEÇAL VE SÜT

Zerdeçal, güçlü anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip bir baharattır. Boğazdaki iltihabı azaltır ve öksürüğü keser. Zerdeçal; manganez, B vitamini ve demir yönünden de zengindir.

Malzemeler:

1 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Sütü bir cezvede ısıtın.
Isınan süte zerdeçal tozunu ekleyin ve iyice karıştırın.
Sütü sıcak olarak içebilirsiniz.
İsteğe bağlı olarak bal ekleyebilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini - 2

KEKİK ÇAYI

Kekik, güçlü antiseptik özelliklere sahip bir bitkidir. Öksürüğe yol açan bakterilere karşı savaşır ve boğazı rahatlatır.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kuru kekik
1 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Kekikleri sıcak suya ekleyin ve 5-10 dakika demleyin.
Karışım soğuduktan sonra süzün.
Bal ekleyerek içebilirsiniz.

Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini - 3

MUZ VE BAL

Muz, boğazı yumuşatır ve doğal bir antibakteriyel özellik gösterir. Bu ikili, öksürüğü kesmeye ve boğazı rahatlatmaya yardımcı olur.

Malzemeler:

1 olgun muz
1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Muzu iyice ezin.
Üzerine balı ekleyin ve karıştırın.
Karışımı gün boyunca 2-3 kez yiyebilirsiniz.

Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini - 4

SOĞAN VE BAL

Soğan, doğal bir antibiyotiktir ve bal ile birleştiğinde öksürüğü kesmeye yardımcı olan güçlü bir karışım oluşturur.

Malzemeler:

1 orta boy soğan
2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Soğanı ince ince doğrayın ve üzerine balı ekleyin.
Karışımı birkaç saat bekletin (yaklaşık 4-6 saat).
Elde ettiğiniz sıvıyı süzün ve günde birkaç kez içebilirsiniz.

Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini - 5

NANE VE LİMON

Nane, mentol içerdiği için boğazı rahatlatırken, limon suyu C vitamini kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Malzemeler:

1 avuç taze nane
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı bal
1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Naneyi sıcak suya ekleyin ve 5-10 dakika demlemeye bırakın.
Limon suyu ve balı ekleyin, karıştırarak içebilirsiniz.

Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini - 6

ZENCEFİL VE LİMON

Limon, C vitamini açısından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirirken, zencefil öksürüğü azaltmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı bal
Sıcak su

Yapılışı:

Sıcak suya zencefil rendesini ekleyin ve 5 dakika demlemeye bırakın.
Limon suyunu ve balı ekleyin, karıştırarak içebilirsiniz.

Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini - 7

PAPAYA VE BAL

Papaya, içeriğindeki enzimler sayesinde balgam söktürücü özellik gösterir. Ayrıca bal, papayanın etkisini artırır.

Malzemeler:

1 dilim taze papaya
1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Papayayı püre haline getirin.
Üzerine bal ekleyin ve karıştırın.
Bu karışımı günde 2-3 kez tüketebilirsiniz.

Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini - 8

CEVİZ VE SÜT

Ceviz, öksürüğü kesmede oldukça etkilidir. Sütle birleştiğinde, boğazı yumuşatarak rahatlama sağlar.

Malzemeler:

5-6 ceviz içi
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Cevizleri ezin ve süte ekleyin.
Karışımı bir taşım kaynatın ve süzün.
Sıcak olarak içebilirsiniz.

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