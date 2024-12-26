Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini

SOĞAN VE BAL

Soğan, doğal bir antibiyotiktir ve bal ile birleştiğinde öksürüğü kesmeye yardımcı olan güçlü bir karışım oluşturur.

Malzemeler:

1 orta boy soğan

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Soğanı ince ince doğrayın ve üzerine balı ekleyin.

Karışımı birkaç saat bekletin (yaklaşık 4-6 saat).

Elde ettiğiniz sıvıyı süzün ve günde birkaç kez içebilirsiniz.