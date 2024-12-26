Öksürük kesen mucize tarif: 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor, vitamin ve mineral zengini
Nezle, grip, farenjit, astım ve geniz akıntısı gibi pek çok etken, kuru öksürüğe neden olabilir. Kuru öksürüğün hafiflemesi için bal, tarçın ve zencefil gibi doğal alternatiflerden faydalanabilirsiniz. İşte boğazı yumuşatıp öksürüğü azaltan 9 doğal tarif:
ZERDEÇAL VE SÜT
Zerdeçal, güçlü anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip bir baharattır. Boğazdaki iltihabı azaltır ve öksürüğü keser. Zerdeçal; manganez, B vitamini ve demir yönünden de zengindir.
Malzemeler:
1 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Sütü bir cezvede ısıtın.
Isınan süte zerdeçal tozunu ekleyin ve iyice karıştırın.
Sütü sıcak olarak içebilirsiniz.
İsteğe bağlı olarak bal ekleyebilirsiniz.