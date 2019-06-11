Okul için rüşvet verme suçlamasıyla yargılanan Felicity Huffman kızının mezuniyet töreninde
ntv.com.tr
Kızının seçkin bir üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği ortaya çıkan ve halen yargılanan Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi oyuncusu Felicity Huffman kızının lise mezuniyet törenine katıldı.
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Rüşvet skandalıyla gündeme gelen ve yargılanması halen devam eden ünlü oyuncu Felicity Huffman, kızının lise mezuniyet törenine katıldı.
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56 yaşındaki ABD’li oyuncu, kızı Sofia’nın mezuniyet törenine Shameless dizisi yıldızı eşi William H. Macy ile birlikte katıldı.
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Törende neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Huffman, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla sohbet ederken gülen yüzüyle objektiflere takıldı.
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Yargılanmasına devem edilen Huffman’ın dört ay hapis cezası alması bekleniyor. Ancak kesin mahkeme kararı 14 Eylül’de yapılacak duruşmada belli olacak.
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Kızının istediği üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Huffman’ın geçen ay yapılan duruşmasında savcılık, bir yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulması ve 20 bin dolar para cezası ödemesinin de beklendiğini belirtti.
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Huffman’ın kızının sınav puanının yükseltilmesi için 15 bin dolar rüşvet ödediği ortaya çıkmıştı.
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18 yaşındaki kızı Sofia’nın okula kabul edilmesi için rüşvet verdiği belirlenen ünlü oyuncu, mart ayında tutuklanmış ve 250 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakılmıştı.
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Huffman, ortaya çıkan skandal sonrası açıklamasında şu sözlere yer vermişti:
“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”