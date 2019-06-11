Okul için rüşvet verme suçlamasıyla yargılanan Felicity Huffman kızının mezuniyet töreninde

Huffman, ortaya çıkan skandal sonrası açıklamasında şu sözlere yer vermişti:

“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”