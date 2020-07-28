Ölen annesinin ses kaydını taşıyan oyuncak ayısı çalınan kadına Ryan Reynolds'tan destek

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA SEFERBER OLDU

Güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra birinin paketi alıp uzaklaştığını fark eden Mara bunun üzerine, annesinin kendisine bıraktığı son ses kaydının içinde olduğu oyuncak ayıyı aramaya koyuldu. Mara, oyuncak ayı ile ilgili herhangi bir bilgisi olan kişilerin, e-posta atabileceği bir mail ve sosyal medya hesabı oluşturdu. Mara ayrıca oyuncak ayısı için oluşturduğu sosyal medya hesabında ayının çalındığı ana ait güvenlik kamera görüntüsünü de paylaştı. Durumun sosyal medyada paylaşılarak yayılmasının ardından, durum birçok Hollywood yıldızının da dikkatini çekti.