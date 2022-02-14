Ölen eşinin ardından Ece Erken paylaştı: Öldüm der durur yine de yaşarsın

Haberler 14.02.2022 - 11:08 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 11:10
Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.
Çift, evlilikl haberini, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.
Ancak yaklaşık üç hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, zor günler yaşıyor.
Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Erken, dün akşam Instagram hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.
Erken'in paylaşımında, "Allah der ki; kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya; öldüm der durur yine de yaşarsın…" ifadeleri yer aldı.
Daha önce de eşinin ardından duygusal paylaşım yapan Erken, "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu düşmüştü.
Saldırının '65 bin lira' için düzenlendiği tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" demişti.
Ece Erken'in 2014-2015 yılları arasında evli kaldığı Serkan Uçar'dan Eymen adında bir oğlu bulunuyor.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da önceki evliliğinden iki kızı var.