Olivia Colman'ın Altın Küre'de eşitlik mesajı veren yüzüğü

The Crown dizisindeki Kraliçe Elizabeth performansıyla önceki akşam Los Angeles’ta düzenlenen 77. Altın Küre Ödül Töreni ’nde (Golden Globe 2020) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Olivia Colman, gece için tercih ettiği mesajlı yüzüğüyle dikkat çekti.

45 yaşındaki İngiliz oyuncu, kırmızı elbiseli stilini iri bir yüzükle tamamladı. Colman’ın verdiği pozlarda, yüzüğünün üzerinde yazan “Kadın oyuncular için eşit temsil, 50:50” mesajı dikkatlerden kaçmadı.

Yüzük, ekranda kadın ve erkek oyuncuların eşit temsil edilmesini hedefleyen İngiliz ERA 50:50 adlı örgütün bir ürünü. ERA 50:50, mevcut düzende TV filmlerindeki kadın temsilinin yüzde 17 olduğunu açıklıyor.

2018 Altın Küre Ödülleri’nde Emma Watson ve Claire Foy da ERA 50:50 rozetleri takmıştı.

2020 Altın Küre gecesinde Emilia Wickstead tasarımı kırmızı elbisesiyle boy gösteren Colman, ödül için adı açıklandığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ödül kazanmayı beklemeyen Colman, konuşmasında biraz alkollü olduğunu, o nedenle konuşmakta güçlük çektiğini söyleyerek seyircileri güldürdü.