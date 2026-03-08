"Olmaz, yapamazsın" dediler. Kendi işinin patronu oldu
08.03.2026 10:49
İHA
Gaziantep'te yaşayan Ayşe Pınar Tümüklü, sektördeki kadınlara olan ön yargının karşınsında yılmadı kendi işinin patronu oldu.
EMEK VERDİ ÇABALADI İLKLERİ BAŞARDI
Orman Endüstri Mühendisi 44 yaşındaki Ayşe Pınar Tümüklü, 16 yıl önce çalıştığı mobilya fabrikası iflas edince kendi iş yerini kurmaya karar verdi. Çevresindekilerin "Mobilyacılık kadın işi değil" ve "Kadından mobilyacı olmaz" diyenlere kulak asmayan Tümüklü, toplumsal ön yargıları yıktı. Azimli kadın “20 yıldır bu sektördeyim. Kadın bir mobilyacı olduğum için çok mutluyum. Ben bu işe üretimle başladım. Zaten stajlarımı da Türkiye'nin en iyi firmalarından biri olan mobilya üreticileriyle yaptım.” ifadeleriyle mesleği için yıllardır emek verdiğini belirtti.
KADINLARA SESLENDİ
Kadınları mobilya sektöründe görmek istediğini belirten Ayşe Pınar Tümüklü, “Mobilya sektörü kadınlara hitap ediyor. Kadınlar evin içerisinde de en çok mobilya ile meşgul olduğu için üretimlerde de kadınların artması gerektiğini düşünüyoruz. Gaziantep Mobilyacılar Oda seçiminde başkanlığı kazandım. 20 yıllık mevcut yönetimden sonra bir kadın olarak başkanlığı kazandım. Türkiye'de mobilya sektöründe ilk kadın başkan oldum. Bu da bizim için çok önemli ve gurur verici. Bizler kadınlarımızı bu sektöre davet ediyoruz, çekinmesinler.” diyerek kadınlara çağrıda bulundu.
HEM PATRON HEM BAŞKAN
Ayşe Pınar Tümüklü, yalnızca kadın mobilyacı olmakla da kalmadı. Kadından mobilyacı olmaz diyenlere inat bir başarı daha elde etti. Gaziantep'te Mobiyacılar Odası başkanı oldu. Yüksek oyla seçilen Tümüklü 20 yıldır başkanlık yapan yönetimin değişmesiyle Gaziantep esnafına yenilik getirdi.
Azimli kadın "Hem de Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kurulan Mobilya Kent projemiz var. Mobilya Kent'in de kooperatif başkanlığını yapıyorum. Tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Zamanla insanlarda bakış açısı tamamıyla değişiyor. Benim imalathanemde çalışan kadınlar var ve kadınların sayısı artacak diye düşünüyorum. Bizler üretici de olsak esnafımızı ve kadınları temsil ediyoruz" şeklinde konuştu.