"Olmaz, yapamazsın" dediler. Kendi işinin patronu oldu

Ayşe Pınar Tümüklü, yalnızca kadın mobilyacı olmakla da kalmadı. Kadından mobilyacı olmaz diyenlere inat bir başarı daha elde etti. Gaziantep'te Mobiyacılar Odası başkanı oldu. Yüksek oyla seçilen Tümüklü 20 yıldır başkanlık yapan yönetimin değişmesiyle Gaziantep esnafına yenilik getirdi.

Azimli kadın "Hem de Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kurulan Mobilya Kent projemiz var. Mobilya Kent'in de kooperatif başkanlığını yapıyorum. Tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Zamanla insanlarda bakış açısı tamamıyla değişiyor. Benim imalathanemde çalışan kadınlar var ve kadınların sayısı artacak diye düşünüyorum. Bizler üretici de olsak esnafımızı ve kadınları temsil ediyoruz" şeklinde konuştu.