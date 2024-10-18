Ölmemek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: Vücudundaki "sıvı altını" değiştirdi!
Multimilyoner biyo-hacker Bryan Johnson, yaşlanmasını geciktirmek amacıyla dikkat çekici bir girişimde bulundu. Daha önce oğlundan kan alıp kendine enjekte ettirmesi ile gündeme gelen 47 yaşındaki Johnson, yıllık tahmini 2 milyon dolar harcayarak gençliğini geri kazanmayı hedefliyor. Johnson, son olarak, "toplu plazma değişimi" (TPE) yöntemiyle kanındaki plazmayı değiştirdi.
18 yaşına dönmeyi hedefleyen ABD'li multimilyoner bir biyo-hacker, biyolojik saatini geri döndürmek için yaptığı son girişim kapsamında kanındaki "sıvı altın" plazmayı değiştirdi.