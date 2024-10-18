Ölmemek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: Vücudundaki "sıvı altını" değiştirdi!

Multimilyoner biyo-hacker Bryan Johnson, yaşlanmasını geciktirmek amacıyla dikkat çekici bir girişimde bulundu. Daha önce oğlundan kan alıp kendine enjekte ettirmesi ile gündeme gelen 47 yaşındaki Johnson, yıllık tahmini 2 milyon dolar harcayarak gençliğini geri kazanmayı hedefliyor. Johnson, son olarak, "toplu plazma değişimi" (TPE) yöntemiyle kanındaki plazmayı değiştirdi.

Ölmemek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: Vücudundaki "sıvı altını" değiştirdi! - 1

18 yaşına dönmeyi hedefleyen ABD'li  multimilyoner bir biyo-hacker, biyolojik saatini geri döndürmek için yaptığı son girişim kapsamında kanındaki "sıvı altın" plazmayı değiştirdi.

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Ölmemek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: Vücudundaki "sıvı altını" değiştirdi! - 2

Bryan Johnson, isimli 47 yaşındaki adam, vücudundaki "doğal olmayan kirleticileri" temizlemek için plazmasının çıkarıldığını ve yerine dokuların büyümesini sağlayan doğal protein bazlı albümin maddesi enjekte edilen , "toplu plazma değişimi" (TPE) yaptırdığını açıkladı.

Ölmemek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: Vücudundaki "sıvı altını" değiştirdi! - 3

"ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLADI"

Bu işlemi, insanın yağının değiştirilmesine benzeten uzmanlar, plazma trombositlerin kırmızı ve beyaz kan hücreleri ile enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan antikorlar içerdiğini söyledi. 

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Johnson, "TPE vücudumdaki tüm plazmayı alıyor ve yerine albümin koyuyor. Terapinin amacı vücudumdaki toksinleri atmak. Sonuçlar ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Ölmemek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: Vücudundaki "sıvı altını" değiştirdi! - 4

"ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN TEMİZ PLAZMA"

Biyo-hacker, sıkı bir vegan diyeti uyguladığını, kapsamlı takviyeler aldığını ve cildi tonlamaya yardımcı olduğuna inandığı mavi ışığa maruz kalma gibi çeşitli terapilere katıldığını belirtti. Johnson, doktorunun plazmasını "şimdiye kadar gördüğü en temiz" olarak tanımladığını ifade etti.

Ölmemek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: Vücudundaki "sıvı altını" değiştirdi! - 5

OĞLUNUN KANINI KENDİNE ENJEKTE ETİ

"Dünyanın ilk çok kuşaklı plazma değişiminin" bir parçası olarak, Johnson ayrıca genç oğlunun kan plazmasının 1 litresini kendi vücuduna enjekte ettirdi ancak bunun bilinen hiçbir faydası olmadığını iddia ediyor.

Ölmemek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: Vücudundaki "sıvı altını" değiştirdi! - 6

ONUN İÇİN BİR YIL 19 AY

Johnson, yaşlanmanın etkilerini yavaşlatma girişimlerinin genel olarak işe yaradığını ve "0,64'lük kişisel en iyi" oranda yaşlandığını belirtti. "Artık her 19 ayda bir doğum günümü kutluyorum," diyen Johnson, daha önce yaptığı açıklamalarda ise en etkili yöntemlerin basit olanlar olduğunu, yani iyi uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz olduğunu vurgulamıştı.

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