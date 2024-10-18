Ölmemek için yılda 2 milyon dolar harcıyor: Vücudundaki "sıvı altını" değiştirdi!

ONUN İÇİN BİR YIL 19 AY

Johnson, yaşlanmanın etkilerini yavaşlatma girişimlerinin genel olarak işe yaradığını ve "0,64'lük kişisel en iyi" oranda yaşlandığını belirtti. "Artık her 19 ayda bir doğum günümü kutluyorum," diyen Johnson, daha önce yaptığı açıklamalarda ise en etkili yöntemlerin basit olanlar olduğunu, yani iyi uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz olduğunu vurgulamıştı.