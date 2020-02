Ölüm yıldönümünde 10 maddede Elizabeth Taylor

ON YAŞINDA İLK FİLM Ailesi, Taylor'ı henüz 9 yaşındayken, ekran testi için Universal Stüdyoları'na götürdü. Söz konusu olay, Liz'in gelecekteki hayatını kökten değiştirdi; çünkü küçük kız testi geçerek Universal'le bir sözleşme imzaladı. Liz'i beyaz perdeyle buluşturan ilk sinema filmi, 1942'de çekilen, There's One Born Every Minute oldu.