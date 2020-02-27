Ölüm yıldönümünde 10 maddede Elizabeth Taylor

27.02.2020 - 07:30
Liz Taylor adıyla da tanınan İngiliz oyuncu 27 Şubat 1932 tarihinde dünyaya geldi.
1944'te ise, Elizabeth'in yıldızını parlatan proje geldi. 20th Century Fox tarafından finanse edilen, Clarence Brown'un filmi National Velvet filmiyle küçük Lisa, M-G-M'in küçük yıldız oyuncusu oldu.
Mickey Rooney'yle birlikte rol aldığı bu çalışmada, Velvet Brown karakterini başarıyla canlandırdı. Filmin, 4 milyon dolarlık hasılat elde ederek rekor kırması üzerine M-G-M, küçük yıldızıyla uzun süreli yeni bir sözleşme imzaladı.
2004 yılında, konjestiyonik kalp yetmezliği olduğu açıklamasını yapan ünlü sinema sanatçısı, bir dönem tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürdü. Efsane önceki zamanlarda, 5 kez kalçasını kırmış, beyin tümörü operasyonu ve cilt kanseri geçirmiş, iki defa da hayati tehlikeye yol açabilecek zatürre nöbeti atlatmıştı.
Ünlü sanatçı, 23 Mart 2011'de kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.