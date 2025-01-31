Ölümcül felcin 90 gün öncesinden ortaya çıkan 6 işareti

Dünyada her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen felç, genellikle beyin veya omuriliğe giden sinyallerin bozulması sonucu vücutta hareket kaybı yaşanması durumudur. İnmenin yaygın nedenleri arasında beyin kanaması, enfeksiyonlar ve tümörler yer alır. Uzmanlar, 'mini inme' olarak da tanımlanan geçici istemik atakların günler öncesinden işaret verebileceğini belirterek uyarıyor.

Ölümcül felcin 90 gün öncesinden ortaya çıkan 6 işareti - 1

Bilim insanları, kolda uyuşma veya güçsüzlük gibi semptomların ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. The Sun'da yer alan habere göre, bu semptomların hızlı bir şekilde geçmesi, riskin azaldığı anlamına gelmez. Bu tür belirtiler, geçici iskemik atak (GİA) olarak bilinen bir durumun habercisi olabilir.

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Ölümcül felcin 90 gün öncesinden ortaya çıkan 6 işareti - 2

"GİA" ya da halk arasında bilinen adıyla mini inme, felç belirtilerini andıran fakat kalıcı nörolojik hasara yol açmayan bir durumdur. Cleveland Clinic Akron General’da felç tıbbi direktörü olan Dr. Ahmed Itrat, bu tür bir atak geçiren kişilerin günler ya da haftalar içinde tam gelişmiş bir felç geçirebileceklerini belirterek uyardı.

Ölümcül felcin 90 gün öncesinden ortaya çıkan 6 işareti - 3

Dr. Brandon Giglio, Huffington Post'a yaptığı açıklamada, "Bu durum, birçok kişi için önümüzdeki 48 saat veya 7, 30, 90 gün içinde büyük felç geçireceklerine işaret edebilir'' dedi.

Ölümcül felcin 90 gün öncesinden ortaya çıkan 6 işareti - 4

Yakın zamanda "mini felç" geçiren ünlü Queen gitaristi Brian May de sol kolunun kontrolünü geçici olarak kaybettiğini belirterek, herkesi bu konuda dikkatli olmaya çağırmıştı.

Ölümcül felcin 90 gün öncesinden ortaya çıkan 6 işareti - 5

MİNİ İNME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tıp otoritelerine göre, beyne giden kan akışının geçici olarak kesilmesi durumunda "mini inme" meydana gelir. Mini inme, kendisini genellikle 5 işaretle ele verir:

  • Denge kaybı ya da değişiklikleri
  • Bulanık görme, görme kaybı ya da çift görme
  • Yüzde sarkma (Özellikle göz ve ağız çevresinde)
  • Bir kolda güçsüzlük veya uyuşukluk
  • Konuşma peltekleşebilir, anlaşılmaz hale gelebilir
  • Söylenenleri anlamakta zorlanmak

Uzmanlar, bu belirtilerden herhangi birinin fark edilmesi durumunda mutlaka doktora danışılması gerektiğini belirtiyor. Bu belirtilerin hepsi bir arada görülebileceği gibi, tek bir belirti de yeterli bir uyarı olabilir.

Columbia Üniversitesi'nden Dr. Joshua Willey, geçici iskemik atakların genellikle 5 ila 10 dakika sürdüğünü, bazen sadece 30-60 saniyede de geçebildiğini ifade etti.  Willey, mini felçlerin hafife alınmaması gerektiğini özellikle vurguladı.








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