Ölümcül felcin 90 gün öncesinden ortaya çıkan 6 işareti
Dünyada her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen felç, genellikle beyin veya omuriliğe giden sinyallerin bozulması sonucu vücutta hareket kaybı yaşanması durumudur. İnmenin yaygın nedenleri arasında beyin kanaması, enfeksiyonlar ve tümörler yer alır. Uzmanlar, 'mini inme' olarak da tanımlanan geçici istemik atakların günler öncesinden işaret verebileceğini belirterek uyarıyor.
Bilim insanları, kolda uyuşma veya güçsüzlük gibi semptomların ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. The Sun'da yer alan habere göre, bu semptomların hızlı bir şekilde geçmesi, riskin azaldığı anlamına gelmez. Bu tür belirtiler, geçici iskemik atak (GİA) olarak bilinen bir durumun habercisi olabilir.