Ölümcül felcin 90 gün öncesinden ortaya çıkan 6 işareti

MİNİ İNME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tıp otoritelerine göre, beyne giden kan akışının geçici olarak kesilmesi durumunda "mini inme" meydana gelir. Mini inme, kendisini genellikle 5 işaretle ele verir:

Denge kaybı ya da değişiklikleri

Bulanık görme, görme kaybı ya da çift görme

Yüzde sarkma (Özellikle göz ve ağız çevresinde)

Bir kolda güçsüzlük veya uyuşukluk

Konuşma peltekleşebilir, anlaşılmaz hale gelebilir

Söylenenleri anlamakta zorlanmak

Uzmanlar, bu belirtilerden herhangi birinin fark edilmesi durumunda mutlaka doktora danışılması gerektiğini belirtiyor. Bu belirtilerin hepsi bir arada görülebileceği gibi, tek bir belirti de yeterli bir uyarı olabilir.

Columbia Üniversitesi'nden Dr. Joshua Willey, geçici iskemik atakların genellikle 5 ila 10 dakika sürdüğünü, bazen sadece 30-60 saniyede de geçebildiğini ifade etti. Willey, mini felçlerin hafife alınmaması gerektiğini özellikle vurguladı.















