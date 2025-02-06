Ölümcül hastalığa yakalandığını ayak tırnağından anladı

İngiltere'de yaşayan 52 yaşındaki David Edges, ayak tırnağında beliren silik çizginin melanom cilt kanseri belirtisi olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ciltte gelişen ve genellikle derinin en dış katmanındaki hücrelerden (melanositler) kaynaklanan bir hastalık melanom, tehlikeli bir kanser türü olarak öne çıkıyor ve vücudun çeşitli bölgelerinde gelişebiliyor.

Ölümcül hastalığa yakalandığını ayak tırnağından anladı - 1

David Edges, ayak tırnağında ortaya çıkan silik çizgiyi ilk etapta önemsemedi ancak dermokozmetik uzmanı olan eşi Kelly Edges, bu durumun ciddi bir hastalığın işareti olabileceğini söyleyerek eşini hastaneye gitmeye ikna etti.

Doktor, endişelenecek bir durum olmadığını belirterek, silik çizginin mantar nedeniyle oluştuğunu ileri sürdü. Pratisyen hekimden ikinci bir görüş alan Kelly Edges, eşinin ayağındaki çizginin olumsuz bir durumun habercisi olduğundan neredeyse emin olduğu için biyopsi yapılmasını talep etti.

YAŞAM HABERLERİ

Ölümcül hastalığa yakalandığını ayak tırnağından anladı - 2

Yapılan taramalar sonucunda tırnağın altındaki dokuda, en ölümcül cilt kanseri türlerinden biri olan melanom tespit edildi. 

Neyse ki kanser sadece cildin en üst tabakası olan epidermisle sınırlıydı ve vücuda yayılmamıştı. David, kanserli hücrelerin tamamen çıkarıldığı bir operasyon geçirdi ve uyluğundan alınan deri grefti ile sağlıklı bir deri kenarı oluşturuldu. 

Ölümcül hastalığa yakalandığını ayak tırnağından anladı - 3

MELANOM NEDİR?

Melanom, ciltte bulunan melanosit adı verilen pigment hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu gelişen ve vücudun diğer bölgelerine yayılma potansiyeli taşıyan kötü huylu bir cilt kanseri türüdür.

Melanomun en yaygın belirtisi, mevcut bir benin (nevüs) şeklinde, boyutunda, renginde veya dokusunda meydana gelen değişikliklerdir. Yeni oluşan pigmentli veya alışılmadık görünümlü büyümeler de melanom belirtisi olabilir. Melanomlar genellikle ciltte görülse de, nadiren ağızda, bağırsaklarda veya gözde de gelişebilir.

Ölümcül hastalığa yakalandığını ayak tırnağından anladı - 4

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Melanom tedavisi, hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Erken evre melanomlar genellikle cerrahi müdahale ile tedavi edilir; bu işlemde kanserli doku ve çevresindeki sağlıklı doku bir arada çıkarılır. İleri evre melanomlarda ise immünoterapi, hedefe yönelik tedavi ve kemoterapi gibi sistemik tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ayrıca, bazı durumlarda radyoterapi de kullanılabilir.

Ölümcül hastalığa yakalandığını ayak tırnağından anladı - 5

Erken tanı ve tedavi, melanomun başarılı bir şekilde tedavi edilmesinde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, ciltteki değişiklikler konusunda dikkatli olunmalı ve şüpheli durumlarda bir dermatologa danışılmalıdır.

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