Ölümcül hastalığa yakalandığını ayak tırnağından anladı

Yapılan taramalar sonucunda tırnağın altındaki dokuda, en ölümcül cilt kanseri türlerinden biri olan melanom tespit edildi.

Neyse ki kanser sadece cildin en üst tabakası olan epidermisle sınırlıydı ve vücuda yayılmamıştı. David, kanserli hücrelerin tamamen çıkarıldığı bir operasyon geçirdi ve uyluğundan alınan deri grefti ile sağlıklı bir deri kenarı oluşturuldu.