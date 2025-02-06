Ölümcül hastalığa yakalandığını ayak tırnağından anladı
İngiltere'de yaşayan 52 yaşındaki David Edges, ayak tırnağında beliren silik çizginin melanom cilt kanseri belirtisi olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ciltte gelişen ve genellikle derinin en dış katmanındaki hücrelerden (melanositler) kaynaklanan bir hastalık melanom, tehlikeli bir kanser türü olarak öne çıkıyor ve vücudun çeşitli bölgelerinde gelişebiliyor.
David Edges, ayak tırnağında ortaya çıkan silik çizgiyi ilk etapta önemsemedi ancak dermokozmetik uzmanı olan eşi Kelly Edges, bu durumun ciddi bir hastalığın işareti olabileceğini söyleyerek eşini hastaneye gitmeye ikna etti.
Doktor, endişelenecek bir durum olmadığını belirterek, silik çizginin mantar nedeniyle oluştuğunu ileri sürdü. Pratisyen hekimden ikinci bir görüş alan Kelly Edges, eşinin ayağındaki çizginin olumsuz bir durumun habercisi olduğundan neredeyse emin olduğu için biyopsi yapılmasını talep etti.