Olumsuz düşünceler vücudunuz için ne kadar tehlikeli? Doktorunuzun sözleri sizi hasta edebilir
Düşünceler ve fiziksel sağlık arasındaki derin bağlantı, kronik olumsuz düşüncenin ve nosebo etkisinin olumsuz etkisini vurgular. Olumsuz düşünceler tiroid fonksiyonunu bozabilir ve kardiyovasküler sorun riskini artırabilir. Farkındalık uygulamaları, olumlu onaylamalar, egzersiz ve destekleyici ilişkiler olumsuz düşüncelerle mücadele etmeye yardımcı olabilir ve sonuçta daha iyi fiziksel ve ruhsal sağlığı teşvik edebilir.
Zihinlerimizin bedenlerimiz üzerinde inanılmaz bir güce sahip olduğu bir sır değil. Düşüncelerimiz ve fiziksel sağlığımız arasındaki bağlantı derindir ve birçok bedensel tepki zihinsel durumumuzu yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Endişeli olduğumuzda midemizde uçuşan kelebeklerden stres sırasında hissettiğimiz gerginliğe kadar, bedenlerimiz sürekli olarak zihnimizde neler olduğunu iletir.